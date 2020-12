Deutschland am besten sofort in den harten Lockdown

Politiker angesichts der Corona-Krise: Deutschland am besten sofort in den harten Lockdown – Die Corona-Pandemie erreicht in Deutschland Höchstmaße, auch weil der Teil-Lockdown bei einigen Teilen in der Bevölkerung nicht funktioniert hat. Vorgesehen war es, nach Weihnachten einen harten Lockdown zu fahren. Doch nun fordern Söder, Laschet und Spahn aufgrund der immer weiter steigenden Corona-Zahlen und -Tode einen Blitz-Lockdown für ganz Deutschland.

Am besten schon ab dem kommenden Montag, wobei die Maßnahme auch keinen Halt vor dem Weihnachtsfest und Silvester machen soll. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte am heutigen Freitagvormittag: „Der Lockdown muss schnellstmöglich kommen! […] Wir können nicht bis Weihnachten warten“. Laschet sagte, dass es sofort eine „gesamtdeutsche Antwort“ geben müsse und man eine schnelle „Trendwende für ganz Deutschland“ erreichen müsse. Er rief zudem zu einem Corona-Gipfel im Eilverfahren auf.

Laschet: „Besser noch am Samstag als am Sonntag.“ In NRW sieht Laschets Plan vor, bereits ab kommenden Montag den Einzelhandel bis zum 10. Januar 2021 zu schließen. Eine Ausnahme bilden dabei die Lebensmittelgeschäfte. Außerdem soll die Präsenzpflicht an der Schule ausgesetzt werden. Weiter sieht sein Plan für NRW vor, dass nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten gemeinsam Silvester feiern dürfen. Laschet: „Es wird jetzt wieder eine harte Zeit werden.“

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie Gesundheitsminister Jens Spahn sind für einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten. Söder: „Wir müssen handeln, und zwar so schnell wie möglich.“ Spahn zum Thema Lockdown: „Es braucht offenkundig auch zusätzliche Maßnahmen, und zwar lieber früher als später. […] Es soll kein Fest für das Virus werden. Dem Virus ist es egal, ob wir schon unsere Weihnachtsgeschenke gekauft haben.“ Spahn fügte an: „Das WIR muss wichtiger sein als das ICH, und das bedeutet: Verzicht.“

Einen schnellen harten Lockdown befürwortet außerdem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gegenüber dem Spiegel „Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss. […] Warten wir bis Weihnachten, werden wir noch Monate mit den hohen Zahlen zu kämpfen haben.“

Alle Wege führen höchstwahrscheinlich bereits ab kommender Woche in einen harten Lockdown. Final entschieden wird dies sicherlich am kommenden Sonntag, den 13. Dezember 2020. Dann kommen Bund und Länder zusammen und befinden mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Verschärfungen während der Corona-Krise der Bundesrepublik.

