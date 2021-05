Politik-Trendbarometer: Grünen-Chefin Baerbock weiterhin vorne – In der letzten Woche zeigte das RTL/ntv-Trendbarometer bereits deutlich, dass Annalena Baerbock im Rennen gegen den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet sowie SPD-Mann Olaf Scholz um das Kanzleramt vorne lag. Das hat sich auch eine Woche später nicht geändert, zeigen die Ergebnisse des aktuellen Trendbarometers Baerbock doch weiterhin an der Spitze.

Während die Grünen-Chefin in 15 Bundesländern führt, würde CDU-Kanzlerkandidat Laschet gerade einmal in nur einem Bundesland bei einer Direktwahl die Nase vorne haben. Die Grünen bleiben demnach auch in der zweiten Woche die stärkste politische Kraft in Deutschland und führen laut RTL/ntv-Trendbarometer unverändert mit 28 Prozent.

Die CDU sowie CSU verbessern sich lediglich im einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Damit liegen sie aber immer noch fünf Prozentpunkte deutlich hinter den Grünen. Während die SPD auf dem dritten Platz ebenfalls einen Prozentpunkt dazu gewinnen konnten, verlieren Linke und AfD jeweils einen Punkt. Wären jetzt Bundestagswahlen, die Union käme auf 23 Prozent der Stimmen, was ganze zehn Punkte weniger wären als bei der Bundestagswahl 2017.

Grünen machen größten Sprung

Die SPD liegt derweil bei 14 Prozent und die FDP bei 12 Prozent. Die Grünen würden demnach auch in dieser Woche den größten Sprung gemacht haben im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 – mit 8,9 Prozent mehr Stimmen. Die Linke kommt aktuell auf nur sechs Prozent und die AFD auf zehn Prozent.

Bei einer jetzigen Wahl würden 701 Abgeordnete in den neuen Bundestag einziehen, wovon die Grünen mit 210 die größte Fraktion stellen würden. Alle anderen Parteien würden Mandate verlieren, die Union ganze 76. Da für eine regierungsfähige Mehrheit 354 Sitze benötigt werden, sind nach den aktuellen Zahlen vier Koalitionsregierungen möglich:

Grün-Schwarz (zusammen 386 Mandate), Ampel-Koalition (405 Mandate), Grün-Rot-Rot (360 Mandate) oder eine Koalition aus Union, SPD und FDP (371 Mandate).

Die Daten zu Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom 27. April bis 3. Mai 2021 erhoben. Datenbasis: 2508 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/– 2,5 Prozentpunkte.

Quelle: n-tv.de