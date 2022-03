Playmate mit Super-Brüsten – Weil sie nicht glücklich war mit ihren A-Körbchen ließ sich Elizabeth Marie Chevalier Implantate verpflanzen. Nun haben die Brüste der 27-Jährigen zwar ausladende E-Cups und die junge Frau feiert als Model und Playmate Erfolge, sie räumt aber auch ein, gewisse Nebenwirkungen einer solchen Brustgröße nicht kommen sehen zu haben.

Gegenüber dem „Daily Star“ sagte Chevalier: „Nicht viele Typen interessierten sich für mich – nur gruselige ältere Herren, weil ich ohne Brüste superjung aussah.“ Die Frau aus dem US-Bundesstaat Kalifornien fühlte sich lange Zeit unwohl mit ihrer Brustgröße, erfuhr deswegen eigenen Angaben zufolge Mobbing und Spott. Darum legte sie sich zweimal unters Messer: 2018 und 2020 ließ sie sich teuer an der Brust operieren.

Umgerechnet 27.500 Euro flossen in das kaum zu übersehende E-Dekolleté des Models.

Elizabeth Marie Chevalier: „Ich wollte schon immer größere Brüste haben und wollte mich nackt selbstbewusster fühlen.“ Seit der Brustvergrößerung ist sie als Playmate erfolgreich, zierte bereits dreimal die Umschlagseite des „Playboy“. Ebenso arbeitete sie bereits mit „FHM“ und „Maxim“ zusammen. Chevalier dazu: „Ich mache jetzt mehr Dessous- und Bademode-Shootings, da ich mich mit meinen Brüsten endlich frei und selbstbewusst zeigen kann.“

Als Sex-Influencerin unterhält sie auch einen OnlyFans- sowie einen Instagram-Account. Doch die Oberweite hat auch Nebeneffekte: Das Playmate berichtet von Alltagsproblemen, welche mit der Oberweite einhergehen und die es in der Form nicht auf dem Schirm hatte. Chevalier wörtlich: „Ich kann nicht auf dem Bauch schlafen, weil meine Brüste zu groß sind.“

„Die Jungs haben Angst, weil ich so schön bin.“

Chevalier weiter: „Ich kann nicht einmal mehr meine Schnürsenkel binden – [die Brüste] stören mich, wenn ich es versuche!“ Ähnlich geht es ihr nach eigenen Worten mit dem Joggen, an ausgiebige Runden sei aufgrund des Gewichts ohnehin nicht mehr zu denken, das Laufen sei schwieriger geworden. Ebenso habe sich das Verhalten der Männer ihr gegenüber leider stark verändert:

„Die Jungs, die mich ansprechen, sind normalerweise zu übermütig und selbstbesessen, sie sehen uns hübsche Mädchen als Trophäen.“ Elizabeths gewaltige Oberweite schüchtere andere Männer hingegen so ein, dass sie keinen Ton mehr herausbekommen würden: „Dating ist hart für mich – die Jungs haben Angst, weil ich so schön bin“, so Elizabeth Marie Chevalier.

Quelle: tag24.de