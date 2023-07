Pläne des Gesundheitsministeriums: Bundesweites Rauchverbot im Auto – Raucher sehen sich seit Jahren immer weiteren Maßnahmen und Verboten gegenüber, um vor allem Mitmenschen und deren Gesundheit zu schützen. Daher gilt schon lange in einigen Bundesländern ein striktes Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden wie Bars, Restaurants, Clubs oder Kneipen.

Bis dato können Raucher in ihrem eigenen Auto jedoch noch nach Herzenslust rauchen – selbst wenn ein Beifahrer mit im Wagen sitzt. Das soll allerdings bald auch ein Ende haben. Bereits im letzten Jahr wurde im Bundesrat erneut ein Rauchverbot im Auto angeregt. Diese Pläne wurden nun auch vom Bundesgesundheitsministerium rund um Karl Lauterbach aufgegriffen, das ein bundesweites Rauchverbot in allen Fahrzeugen umsetzen will.

Zum Schutz von Minderjährigen und Schwangeren

Dieses Rauchverbot gelte dann, sobald sich in den Fahrzeugen Minderjährige oder Schwangere befinden. Dieser Plan ist Bestandteil des aktuellen Referentenentwurfs für die Cannabis-Legalisierung. Laut Angaben des RedaktionsNetzwerks Deutschland ist in diesem nämlich auch eine Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes geplant. Das Rauchverbot im Auto soll nicht nur für Tabakzigaretten gelten, sondern auch für E-Zigaretten, erhitzte Tabakprodukte sowie Cannabis.

Ziel der Rauchverbotspläne für mehr Kinderschutz bezüglich Ungeborener und Minderjähriger ist es laut der Gesetzesbegründung, dass „für diese besonders vulnerable Personengruppe der erforderliche Schutz vor dem Passivrauchen gewährleistet“ wird. Im Entwurf warnt diesbezüglich das Gesundheitsministerium mit den Worten: „Bereits beim Rauchen einer Zigarette steigt die Konzentration der Tabakrauchpartikel im Fahrzeug rapide an.“

Passivraucher gefährdet, Bußgelder drohen

Demnach ist das selbst bei einem geringen Raumvolumen, die Rauchbelastung im Fahrzeug dennoch extrem hoch. Die Folgen: Durch das Einatmen des Tabakrauchs ist die Gefahr auch für Passivraucher extrem hoch, im Nachhinein schwer zu erkranken, was am Ende gar zum Tod führen könnte. Der Gesetzesentwurf aus dem letzten Jahr beinhaltet übrigens bereits Bußgelder bei Verstößen.

Wer demnach im Auto rauchen würde, wenn sich im Fahrzeug Minderjährige und Schwangere befinden, müsste mit einem saftigen Bußgeld zwischen 500 und 3.000 Euro rechnen. Begründet wurde diese Maßnahme von den Bundesländern unter anderem mit der Einschätzung, dass die Menschen auf freiwilliger Basis nicht darauf verzichten würden.

Quelle: tagesschau.de