Pisten-Alptraum: Frau baumelt von Jacke gehalten am Sessel-Lift – Wer dem Wintersport und seinen zahlreichen Arten, Bergflanken in hohem Tempo herunter zu jagen, schon immer skeptisch gegenüberstand, wen schon der Anblick eines Skilifts nervös machte, den wird dieses Video eher in seinen Ansichten bestätigen als beruhigen. Denn es zeigt eine Frau, die aus einer misslichen Lage am Sessellift gerettet werden musste.

Diese Bilder stammen aus der Region Upstate New York in den USA, genauer gesagt vom Bristol Mountain in Canandaigua. Die Frau wurde dabei mit einem wohl der Albträume schlechthin konfrontiert, die es für Nutzer eines Skilifts gibt: Sie rutschte aus dem Sessel und drohte, in die Tiefe zu stürzen. Glücklicherweise verfing sich ihre Kleidung an der pendelnden Sitzgelegenheit, sodass ihr Absturz vorerst verhindert wurde, wenn auch buchstäblich um „Fadenbreite“.

Mehr als zwei Minuten, so berichtet eine Zeugin namens Jacklyn Hoch, die den Vorfall filmte, hing die unglückselige Frau in ihrer misslichen Lage. Unter der Skiläuferin versammelten sich Helfer, die eine Rettungsplane straff spannten. So konnte sich die in Not Geratene schließlich fallen lassen. Unbekannt ist, ob sie sich bei der Rettungsaktion verletzte. Dem Jubel der Umstehenden nach zu urteilen, überlebte sie den haarsträubenden Vorfall jedoch relativ unbeschadet.

Quelle: nbcnews.com