Tests am Menschen beginnen in Kürze

Tests am Menschen beginnen in Kürze: Pille für den Mann kurz vor der Marktreife – Das Thema männlicher Verhütungsmittel kommt immer wieder auf, insbesondere Debatten um die sogenannte Pille für den Mann. Diese steht nun kurz davor, Realität zu werden: US-Wissenschaft arbeiten schon länger an einer nichthormonellen Verhütungsmethode für Männer. Ihr Produkt konnte bereits erfolgreich an Mäusen getestet werden, wo es sich sowohl als sicher als auch effektiv erwies. Nun stehen klinische Tests mit Menschen bevor.

Genauer gesagt sollen noch in diesem Jahr Erprobungen an Männern mit der Pille durchgeführt werden. Die Experten der Universität von Minnesota präsentierten ihre Ergebnisse während der Frühjahrskonferenz der „American Chemical Society“, wie „Vice“ und „LADbible“ berichten. Der Unterschied zwischen dieser Tablette und anderen Verhütungsmitteln für Männer:

Das neue Medikament zielt nicht auf das männliche Geschlechtshormon Testosteron ab.

Dadurch sollen im Gegensatz zu gescheiterten Versuchen der Männerpille viel weniger bis gar keine Nebenwirkungen auftreten. So erläuterte Forscher Abdullah al Noman: „Die meisten Antibabypillen für Frauen wirken auf die weiblichen Geschlechtshormone. Wenn man auf die männlichen Geschlechtshormone abzielt, führt dies zu zahlreichen Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Depressionen und einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.“

Weiter führte der Wissenschaftler aus: „Männer sind weniger bereit, eine Antibabypille zu nehmen, die beträchtliche Nebenwirkungen aufweist. Aus diesem Grund streben wir einen nichthormonellen Weg zur Entwicklung einer Antibabypille für den Mann an.“ Im Verlauf einer vierwöchigen Testreihe verabreichten die Experten unter der Leitung von Dr. Gunda Georg männlichen Mäusen eine Substanz mit dem Namen YCT529.

Sie konnten für diesen Stoff nachweisen, die Spermienzahl der Mäuse dramatisch zu reduzieren.

Zugleich zeigte sich YCT529 bei der Verhütung ungewollter Schwangerschaften zu 99 Prozent effektiv. Ein nicht unwesentlicher Faktor überdies: Die Substanz zeigte während der Versuchsreihe keinerlei Nebenwirkungen, vier bis sechs Wochen nach Absetzen der Gabe des Medikaments wurden die männlichen Mäuse zudem wieder fruchtbar. Georg wörtlich:

„Das ist äußerst wichtig … dass man die gewünschte Wirkung erzielt hat, aber die Mäuse auch lebensfähig und gesund sind. Natürlich muss man bei dieser Analyse vorsichtig sein, weil es sich eben um Mäuse und nicht um Menschen handelt, aber dennoch war die Wirkung sehr, sehr vielversprechend.“ Georg zufolge könnten die Versuchsreihen mit Menschen bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen.

Entsprechende Vorbereitungen des pharmazeutischen Unternehmens „YourChoice Therapeutics“ sind bereits im Gange.

Sobald die Notwendigkeiten für die Dokumentation und Genehmigung durch die US Behörde Food and Drug Administration erfüllt sind, kann mit klinischen Versuchsreihen begonnen werden. Damit bis dahin auch alles sicher für menschliche Probanden verläuft, arbeiten Georg und Kollegen rund um die Uhr und erforschen zudem weitere Substanzen, die zu einer möglichen Pille für den Mann führen können.

Quelle: unilad.co.uk