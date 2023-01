Phänomen am Himmel gesichtet: Blaue Spirale verblüfft Beobachter – Fast jeden Tag gibt es faszinierende Phänomene und neue Entdeckungen. Manche bleiben für den Menschen unerklärlich, hinter anderen verbirgt sich eine verblüffend einfache Antwort. So gab etwa Mitte Januar 2023 ein mysteriöser blauer Wirbel am Himmel über Hawaii den Astronomen Rätsel auf.

Experten des japanischen Subaru-Teleskops des National Astronomical Observatory beobachteten das Phänomen am 18. Januar 2023 über dem Mauna Kea. Auf seinem offiziellen YouTube-Kanal beschrieb das Team das Phänomen folgendermaßen: „Zuerst war es nur ein kleiner Punkt in der linken Mitte des Bildes. Dann hat er eine bogenförmige Erscheinung ausgestoßen. Er wurde etwas größer … Ein heller Punkt erschien in dem Fleck, dann wuchs er zu einer Spirale an.“

Ein verblüffender Anblick, ein Phänomen, das selbst erfahrene Forscher vor ein Rätsel stellte.

Wenig überraschend, dass die Nutzer in den sozialen Medien ihre eigenen Theorien hatten:

„Das ist ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. Das ist doch klar“, schrieb jemand. Ein anderer kommentierte: „Das ist eindeutig die Enterprise aus Star Trek: Der erste Kontakt“. Letzterer schoss mit seiner Vermutung eines Raumschiff-Hintergrundes der Spirale nicht so falsch. Denn die Antwort auf das Rätsel wurde rasch gefunden. Dahinter steckt in gewisser Weise Technologie-Milliardär und Innovator Elon Musk. Der Tesla- und Twitter-Chef ist bekannt dafür, dass er bei vielen Unternehmen seine Hände im Spiel hat.

So auch bei seinem Raumfahrtprojekt SpaceX, das die Art und Weise, wie Raketen starten und vor allem landen sollen, revolutionieren will. Zuletzt hat SpaceX einen neuen Satelliten ins All geschossen – und zwar am 18. Januar 2023. Als Träger für den künstlichen Satelliten diente eine der Raketen vom Typ Falcon 9 des Raumfahrt-Unternehmens. Solche Raketen treten nach der Mission wieder in die Erdatmosphäre ein und kehren zurück.

Damit dies sicher gelingt, ist ein Schritt unerlässlich:

Nach getaner Arbeit entleert die Rakete ihren restlichen Treibstoff. Dieser wird in die Atmosphäre abgegeben. Das erklärt nach Ansicht der Experten des japanischen Observatoriums auf Hawaii die blaue Spirale. Denn beim Ausstoß wird die Treibstoffwolke vermutlich spiralförmig verwirbelt und gefriert augenblicklich in den eiskalten, weltraumnahen Schichten der Atmosphäre. Diese Spirale wird dann wie eine Linse von der Sonne bestrahlt.

Das Phänomen ist keineswegs so selten, wie anfangs vermutet – ein Artikel von „Unilad“ erklärt, dass Fachportale bereits von „SpaceX Spirals“ sprechen, da diese mehrmals im Jahr gesichtet werden sollen. Zuletzt wurde das Phänomen im Juni 2022 in Neuseeland nach einem Satellitenstart des Unternehmens beobachtet.

Quelle: unilad.com