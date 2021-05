PayPal: Neue Bezahlmethode kommt – Seit Jahren zählt das Angebot des US-Bezahldienstleisters PayPal zu den beliebtesten Zahlungsmethoden in Deutschland. Nun hat das Unternehmen angekündigt, auch in Deutschland seine neue digitale Bezahlmethode einzuführen. Genauer gesagt geht es um Bezahlungen via QR-Code, die auch hierzulande in bestehende Kassensysteme integriert werden können.

Seit geraumer Zeit wurde das Bezahlen mit der neuen Methode in 41 Geschäften am Münchner Flughafen erprobt. Im Detail lässt sich an der Kasse mit der neuen PayPal-Zahlungsmöglichkeit ein QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Dieser gibt dann auf der App die Zahlung frei. Einer der positiven Gründe ist laut dem Unternehmen, dass man mit der QR-Code-Methode keinen PIN-Code mehr auf dem Lesegerät eingeben muss. Außerdem wird das Bezahlen an der Kasse noch schneller, muss man sein Telefon doch ähnlich wie eine kontaktlose Bankkarte nur noch über das Lesegerät halten.

Damit geht nun auch PayPal den immer beliebter werdenden Weg von Diensten wie Apple Pay für das iPhone oder Google Pay auf Android-Handys, mit dem Smartphone digital und kontaktlos zu bezahlen.

