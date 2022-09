PayPal: Ein kostenloser Service wird eingestellt – Für viele Nutzer des beliebten Online-Bezahldienstes PayPal war es ein großer Mehrwert. Die Rede ist vom kostenlosen Retouren-Service. Bis dato konnte man bei Waren von Händlern, die man mit Paypal bezahlte, nämlich kostenlos über den Online-Bezahldienst zurücksenden, wenn der jeweilige Händler keinen eigenen kostenlosen Rückversand anbot.

Insgesamt konnten Kunden bis zu zwölf Mal im Jahr bis zu einer Höhe von je 25 Euro den kostenlosen Retouren-Service von PayPal nutzen. Doch eben jener fällt nun weg. Gründe für die Einstellung des kostenlosen Retouren-Services nannte Paypal keine. Das Unternehmen antwortete diesbezüglich auf eine Anfrage von „Caschys Blog“:

Noch Zeit bis November 2022

„Bei PayPal aktualisieren und entwickeln wir ständig neue Angebote für unsere Kunden. Manchmal müssen bestimmte Dienste im Rahmen dieser größeren Veränderungen eingestellt werden.“

Heißt also nun konkret, dass ab dem 27. November 2022 Paypal weder Versandetiketten für kostenlose Retouren als auch Anträge zur Erstattung von Rücksendekosten mehr annehmen wird. Wer den Retouren-Service von Paypal also noch nutzen will, kann dies bis zum 26. November 2022, 23:59 Uhr Ortszeit tun.

Quelle: stadt-bremerhaven.de