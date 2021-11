Pandemie: Sorge um neue Corona-Variante in Südafrika – Während das Corona-Virus die Welt mit der vierten Welle weiter in Atem hält, wurde nun eine neue Corona-Variante entdeckt. Es handelt sich hierbei um die Variante B.1.1.529 des Coronavirus SARS-CoV-2, das nun in Südafrika entdeckt wurde.

Forscher und Experten blicken besonders besorgt auf die neue Form des Virus, da es ungewöhnlich viele Mutationen aufweist. Dies führt dazu, dass die Variante B.1.1.529 hoch ansteckend ist und das Virus wesentlich leichter den Impfschutz durchdringen kann. Wissenschaftlern zufolge weist die neue Variante mindestens zehn Mutationen auf.

„Nichts ist schlimmer als eine neue Variante in eine laufende Welle hinein.“

Zum Vergleich: Die Delta-Variante besitzt zwei bekannte Mutationen, Beta derer drei. Infektionsmediziner Richard Lessells von der Universität KwaZulu-Natal in Durban zur neuen Corona-Variante: „Was uns Sorgen bereitet, ist, dass diese Variante nicht nur eine erhöhte Übertragbarkeit haben könnte, sich also effizienter ausbreitet, sondern auch in der Lage sein könnte, Teile des Immunsystems und den Schutz, den wir in unserem Immunsystem haben, zu umgehen.“

Auch Gesundheitsexperte Karl Lauterbach blickt besorgt auf die Variante B.1.1.529, sagte via Twitter: „Nichts ist schlimmer als eine neue Variante in eine laufende Welle hinein.“ Derweil breite sich laut Experten die neue Variante des Virus vornehmlich unter jungen Menschen aus.

Hoffentlich bestätigt sich nicht, was diese Grafik zeigt. Wenn ja müssen sofort Reisebeschränkungen erfolgen. Wir müssen Zeit gewinnen. Nichts ist schlimmer als eine neue Variante in eine laufende Welle hinein. https://t.co/NpVmazAzTn — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 25, 2021

„Das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht.“

Mittlerweile wurde die neue Corona-Variante auch außerhalb Südafrikas, nämlich bei Reisenden in Israel, Botswana und Hongkong nachgewiesen. Deutschland hat diesbezüglich reagiert und fast vollständig alle Flüge von und nach Südafrika gestoppt. Jens Spahn kündigte derweil auf Twitter an:

„Deutschland wird unter anderem Südafrika zum Virusvariantengebiet erklären. Mit Inkrafttreten heute Nacht dürfen Fluggesellschaften nur noch Deutsche nach Deutschland befördern, außerdem gelten 14 Tage Quarantäne für alle, auch Geimpfte. […] Das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht.“

Deutschland wird u.a. #Südafrika zum Virusvariantengebiet erklären. Mit Inrafttreten heute Nacht dürfen Fluggesellschaften nur noch Deutsche nach 🇩🇪 befördern, außerdem gelten 14 Tage Quarantäne für alle, auch Geimpfte. (1/2) — Jens Spahn (@jensspahn) November 26, 2021

