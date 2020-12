Pakete: Das müsst ihr bei eurer Weihnachtspost beachten – Es ist soweit, Weihnachten steht vor der Türe und der harte Lockdown hat den Einzelhandel dichtgemacht. Dies in Kombination erhöht das ohnehin schon hohe Weihnachtspost-Aufkommen um ein Vielfaches. So stehen die Paketdienstleister und die Post vor einer Mammutaufgabe während des weihnachtlichen Corona-Lockdowns.

Alleine im letzten Jahr wurden während des Weihnachtsgeschäfts von unter anderem DPD, GLS, GO!, Hermes und UPS 60 Millionen Pakete zugestellt. In diesem Jahr rechnet der „Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste“ (BIEK) mit insgesamt 420 Millionen Zustellungen. Die BIEK sieht derweil das durch den Lockdown erhöhte Paketaufkommen bezüglich der Lieferfristen aller Paketdienstleister als nicht problematisch.

Der BIEK-Vorsitzende Marten Bosselmann gegenüber MOPO: „Die Paketbranche hat in den letzten Monaten bewiesen, dass sie konstant hohe Sendungsmengen ebenso wie relativ unvermittelte Mengenpeaks gut meistert.“ Zudem sei man auf hohe Sendungsmengen in der Weihnachtszeit vorbereitet und hätte auch coronabedingte Mehrmengen einkalkuliert.

Auf diese Dinge solltet ihr bei der Weihnachtspost achten:

Allerdings solltet ihr generell und jetzt noch mal besonders auf ein paar Dinge achten, wenn ihr etwas bestellen oder versenden wollt, das vor Weihnachten ankommen soll. Alle Online-Bestellungen sollte man so früh wie möglich tätigen. Einige Versandhändler bieten dabei Last-Minute-Versand an, aber nicht alle. Achtet also penibel auf die Versanddauer beim jeweiligen Händler.

Wenn man selbst Pakete in der Weihnachtszeit auf den Weg bringen will, sollte man sie ein bis zwei Tage früher als gewöhnlich losschicken. Wer Päckchen ohne Express-Option versenden will, sollte dies bis spätestens 21. Dezember aufgegeben haben. So wird es dann noch was mit einer Zustellung innerhalb Deutschlands bis Heiligabend. Wer den Expressversand wählt, kann stellenweise noch am 23. Dezember versenden, aber zu erheblich teureren Kosten.

Nachfolgend die bisherigen Einlieferungsfristen bei der Deutschen Post für eine pünktliche Zustellung vor Weihnachten:

• Nationale Päckchen und Pakete: Einlieferung bis 19. Dezember 2020, 12 Uhr in allen Filialen und Packstationen deutschlandweit

• Nationale Briefe und Postkarten: Einlieferung bis 22. Dezember 2020

• Internationale Pakete europäische Nachbarländer: Einlieferung mit Service Premium bis 18. Dezember 2020)

Der Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste gibt den Verbrauchern für das Versenden von Paketen zusätzlich ein paar Tipps an die Hand. So sollte man dafür sorgen, dass man eine stabile Verpackung verwendet, die auch an das Gewicht des Inhalts angepasst ist. Zudem sollte man zerbrechliche Gegenstände am besten mit Luftkissenmaterial einwickeln. Außerdem sollte man seine Versandkartons vor dem Versenden auf Schäden überprüfen.

Darüber hinaus empfiehlt der BIEK: „Bei gebrauchten Kartons sollten alle Aufkleber, schon vorhandene Barcodes und andere missverständliche Angaben entfernt werden und die Adressen des Empfängers und Versenders eindeutig sein.“

Zudem sollte man sein Weihnachtspaket frei von Verzierungen wie Geschenkpapier, Schleifen oder Paketschnur halten. Dies sei absolut nicht gewünscht, weil sich diese Verzierungen in den automatischen Paketsortieranlagen verfangen können.

Quelle: mopo.de/