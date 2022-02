Paketdienste: Hermes und DPD ziehen sich zurück – Konkurrenz belebt das Geschäft und wirkt sich meist auch positiv auf die Preise aus. Im Falle der Logistikunternehmen gab es nun jedoch einen Tiefschlag. Genauer gesagt geht es um die Lieferdienste Hermes sowie DPD, die eigentlich vorhatten, ihre Dienste für den Kunden zu verbessern und so auch den Konkurrenzdruck auf DHL zu erhöhen.

Doch zumindest was ihr gemeinsames „ParcelLock-Projekt“ betrifft, zupfen Hermes und DPD nun an der Reißleine und ziehen sich zurück. Eigentlich wollte man seinen Kunden damit den Service bieten, ihre „Pakete zu jeder Tages- und Nachtzeit empfangen und retournieren.“ zu können.

Hierbei konnten Kunden ihre Pakete an eine Paketstation liefern lassen und dann dort abholen – so ähnlich wie bei den Paketstationen der DHL. Die Einführung des „ParcelLock-Projekt“ von Hermes und DPD ist mittlerweile sechs Jahre her. Mit dem Ergebnis, dass man letzten Endes damit gescheitert ist. So blieb vor allem das Interesse der Kunden hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Keine Konkurrenz für DHL

Hermes sagte im Wortlaut: „Sowohl die Nutzerzahlen als auch die Marktentwicklung des ParcelLock-Projekts blieben insgesamt hinter den Erwartungen zurück.“ Das liegt wohl unter anderem auch daran, dass es am Ende deutschlandweit nur wenige Paketstationen gab.



Im nächsten Schritt werden nun Hermes und DPD ihre Packstationen kontinuierlich zurückfahren. Dies bedeutet zugleich, dass der Logistikgigant DHL zumindest im Bereich der Packstationen keine Konkurrenz mehr hat.

