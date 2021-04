Corona-Zahlen für Deutschland Stand 20.04.2021 – Laut den jüngsten Fallzahlen, welche die Gesundheitsämter an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet haben (Stand 03:00 Uhr), kam es binnen der letzten 24 Stunden zu 9.609 Corona-Neuinfektionen in Deutsch-land. 1.201 weniger als vor genau einer Woche. In Deutschland gibt es somit derzeit 279.400 Corona-Infizierte.

Todeszahlen

Innerhalb der letzten 24 Stunden waren zudem 297 weitere Todesfälle zu verzeichnen. Insgesamt liegt die Zahl der Todesfälle bundesweit nun bei 80.303.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Ein-wohner innerhalb von sieben Tagen, lag dem RKI zufolge am heutigen Morgen bundesweit bei 162,4. Ein leichter Abstieg im Vergleich zum Vortag (165,3). Vor einer Woche betrug der Wert noch 136. Regional kann es dabei zu erheblichen Schwankungen kommen.

R-Wert

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert – also der Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt – beträgt laut den letzten Erhebungen 1,06, und sinkt damit im Vergleich zum Vortag (1,16).

Impfzahlen

Nachweislich haben sich in Deutschland seit Beginn der Pandemie insgesamt 3.163.308 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Bislang wurden dem RKI zufolge 21.945.707 Impfdosen verabreicht (Stand 19.04).

Quelle: bundesregierung.de