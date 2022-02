Orkan Zeynep: Flugzeug-Fan streamt Sturm-Landungen live – Gleich mehrere Sturmtiefs halten nicht nur die Bundesrepublik Deutschland in Atem, sondern ganze Teile Europas. Nachdem vorgestern und gestern Orkantief „Ylenia“ über Deutschland hinwegfegte und in weiten Teilen Rettungskräfte und Einwohner in Alarmbereitschaft versetzte, folgt ihm am heutigen Freitag mit „Zeynep“ ein vermutlich noch schwereres Unwetter, in Hamburg droht Sturmflut. Der Sturm hält auch Frankreich und das südliche England in Atem. Wie sehr, das zeigt ein Livestream vom Londoner Flughafen Heathrow, der gerade durch die Decke geht.

Wie MANN.TV berichtete, hört das Orkantief „Zeynep“ im Vereinigten Königreich auf den Namen „Eunice“ – und die wütet im Süden Englands bereits mit enormer Gewalt. So enorm, dass Engländern nahegelegt wird, daheim zu bleiben. Während die Deutsche Bahn in einigen Bundesländern den Verkehr einstellte und die Rettungskräfte sich für „Zeynep“ rüsten, vermutet die britische „BBC“ in dem Orkan gar einen der schlimmsten Stürme seit Jahrzehnten für das Land.

Doch Flugzeuge, welche sich bereits in der Luft befinden, müssen runter:

Eine simple Tatsache, welcher man sich auf dem YouTube-Kanal „BIG JET TV“ naturgemäß mehr als bewusst ist: Es ist der Channel eines erfahrenen Flugzeugbegeisterten. Wenig verwunderlich also, dass der gute Mann im Zuge von Eunice die Kamera zückte und zum LONDON HEATHROW AIRPORT (LHR) getingelt ist. Seit Stunden nun streamt „BIG JET TV“ bereits von dort, kommentiert auf unterhaltsame Weise Landung um Landung, während der Sturm heult und die Gewalten an den Maschinen zerren.

Die Klicks auf seinem Kanal und die Zahl seiner neuen Fans steigen beständig. Ein überaus erfolgreicher Stream, nicht nur nach YouTube-Verhältnissen: Zeitweilig sahen Stand dieses Artikels bereits mehr als 123.000 Personen gleichzeitig bei den Landungen zu. Ein einmaliges Live-Event, bei dem etliche Flieger herunterkommen und „Eunice“ den Piloten einiges abverlangt.