Orkan-Warnung für Deutschland: Hamburg droht Sturmflut und NRW schließt Schulen – Eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wurde für die Bundesrepublik ausgegeben: 80 Prozent des Landes sind davon betroffen. Der Grund: Orkantief „Ylenia“ erreicht Deutschland und kann als Binnenlandorkan schwere Schäden nach sich ziehen. Das Sturmtief trifft von Westen aus zuerst in Norddeutschland ein und geht dann auf den Rest des Landes über.

Insbesondere die Länge wird von den Experten betont, wie „Bild“ berichtet: „So eine lange Sturmphase gab es schon länger nicht mehr. Besonders heftig wird es auch wieder die Nordseeinseln treffen. Es drohen mehrere Sturmfluten hintereinander. Auf der Nordsee Böen bis 150 km/h. Sonst im Binnenland um 90 bis 110 km/h. In den Hochlagen der Mittelgebirge bis zu 180 km/h. Es gelten auch aktuelle Sturmwarnungen. Diese Sturmlage hat richtig Ausdauer“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ im Portal.

Im Verlauf des donnerstagmorgens droht eine erste Sturmflut.

Davor warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, wie „Bild“ berichtet. Dort erwartet man vor Hamburg am Donnerstag einen Hochwasserscheitel von 3,65 bis 4,15 Metern über Normalhöhennull. Dieser Wert bewegt sich damit zwischen 1,50 und 2,0 Metern über dem Hochwasser-Mittel – genug, um an der Nordseeküste von einer Sturmflut zu sprechen, was bei mindestens 1,50 Metern höher auflaufendem Hochwasser der Fall ist.

Auch schwere oder sehr schwere Sturmfluten werden von der Skalierung abgedeckt, diese werden „Bild“ zufolge jedoch erst bei von 2,5 respektive 3,5 Metern so bezeichnet. Die Hamburger Polizei mahnt, das betroffene Gebiet zu meiden und insbesondere tiefer gelegenen Gebieten, etwa dem Hafen, der HafenCity und elbnahen Gebieten fernzubleiben. Tiefer gelegene Gebäude sollten gegen das Hochwasser gesichert, Fahrzeuge entsprechend in höher gelegene Bereiche verbracht werden.

In NRW fällt am Donnerstag landesweit der Unterricht aus.

Am Mittwoch wurde dies von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Düsseldorfer Landtag bekanntgegeben. Ein Appell von Familienminister Joachim Stamp (FDP) an Eltern erfolgte, die Kinder zu Hause zu betreuen und nicht in die Kindertagespflege oder Kita zu schicken. Bereits heute können Wind- oder Sturmböen aufkommen, in Berlin etwa warnt der Bezirk Mitte „ausdrücklich und dringend“ davor, Parks zu betreten, da morsche Bäume „unvermittelt umstürzen“ können, es bestehe „Lebensgefahr“. Auch Zoo und Tierpark werden in der Hauptstadt geschlossen.

Gegenüber „Bild“ erläuterte Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst: „Heute wird es schon stürmisch, so richtig windig wird es aber ab der Nacht zum Donnerstag. Dann können im Flachland vor allem über dem Norden und der Mitte verbreitet Böen zwischen 80 und 100 km/h auftreten. Stellenweise sind Böen bis 110 km/h möglich. Im Bergland und an den Küsten sind Böen zwischen 110 und 130 km/h wahrscheinlich, auf einigen Mittelgebirgsgipfel können stärkere Böen auftreten.“

Solche Windgeschwindigkeiten können schwere Folgen haben, wie Friedrich erläutert:

„Lose Gegenstände werden umher geweht. Äste können abbrechen, oder ganze Bäume entwurzelt werden. Auch auf die Infrastruktur hat ein solcher Sturm Einfluss und es ist mit Beeinträchtigungen im Schienen- und Straßenverkehr zurechnen.“ Auch in den Niederungen im Süden ist von Böen bis 90 Stundenkilometer auszugehen, diese können im Bergland sogar 110 bis 120 Stundenkilometer erreichen. In Schauernähe können Sie noch stärker sein. Die Menschen können jedoch Vorkehrungen treffen, wie Diplom-Meteorologe Dominik erklärt:

„Haus und Garten sturmfest machen, lose Gegenstände sichern. Wälder und Parkanlagen nicht betreten, Bäume können umstürzen oder Äste abbrechen. Achtung vor den Seitenwinden auf Straße und besonders Brücken, da sind Lkws besonders gefährdet. Der öffentliche Personenverkehr wird zeitweise eingeschränkt sein, auf Fernreisen in Deutschland besser verzichten bis zum Sonntag.“

Die Berliner Feuerwehr rät, bei jedem Verlassen des Hauses auf Notwendigkeit zu prüfen.

Das stürmische Wetter soll lange andauern und es können weitere schwere Böen und Orkane drohen, wie Jung bei „Bild“ betont: „Auch von Sonntag auf Montag bleibt es sehr stürmisch. Von Entspannung kann daher keine Rede sein. Bis weit in die nächste Woche hält das stürmische Westwetterlagenwetter an, das Sturmpotenzial bleibt sehr hoch. Diese Sturmlage hat richtig Ausdauer.“

Quelle: bild.de