Orgien mit Playboy-Mogul Hugh Hefner: Ehemalige Playboy-Bunnys enthüllen Details – Aus welchen Gründen auch immer melden sich seit dem Tod von „Playboy“-Herausgeber Hugh Hefner zunehmend frühere „Bunnys“ zu Wort, die von den Zuständen in der Playboy-Villa, dem sogenannten Mansion, berichten. Holly Madison und Bridget Marquardt beschrieben nun pikante Details ihrer sexuellen Begegnungen mit Hefner, die sie eigenen Aussagen zufolge so rasch wie möglich hinter sich bringen wollten.

Beide Frauen waren im Podcast „Juicy Scoop w Heather McDonald“ zu Gast, wo sie teils verstörende intime Einblicke zum Besten gaben – ihr findet die Folge vollständig im Anschluss verknüpft. Dabei packten sie auch über die Sexorgien mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr aus, welche sich in der Villa ereigneten. So betonte Bridget, dass sie bei ihrer ersten Nacht im Haus eigentlich „Hef“ und anderen Playmates nur beim Sex zuschauen wollte.

Jedoch habe man sie zum Mitmachen genötigt und sie habe dem Druck schließlich stattgegeben. Wörtlich erklärte sie: „Ich wollte eigentlich nur zusehen, aber dann sagte [eines der anderen Playmates]: 'Willst du nicht mitmachen?' Sie meinte: 'Du musst mitmachen.' Und ich sagte, ich würde lieber nicht. Und sie daraufhin: 'Nun, dann wirst du wahrscheinlich nicht wieder eingeladen werden.'“ Weiter führte Marquardt aus:

„Und da dachte ich: 'Okay. Und ich hatte gesehen, was die anderen machten, also wusste ich, dass das eine Sache von 10 Sekunden war. Ich meine, definitiv nicht länger als eine Minute.'“ Holly Madison hingegen betonte, dass man sie routinemäßig zum Sex mit dem „Playboy“-Herausgeber gezwungen habe. Das habe sie „so schnell wie möglich hinter sich bringen“ wollen. Der Sex habe dabei oft ohne Kondom stattgefunden.

Marquardt betonte, dass sie deswegen so oft wie möglich versucht hatte, als erste an die Reihe zu kommen – um sexuell übertragbaren Krankheiten zu entgehen: „Du erhoffst dir, dass alle in der gleichen Situation sind, und dass es einen Arzt gibt. Du gehst davon aus, dass alle untersucht werden und dass alle … ich sage das in Anführungszeichen … 'monogam' in ihrer Beziehung sind, aber du weißt es eben nicht.“

So betonte das ehemalige Bunny: „Wenn neue Mädchen auftauchen, was oft der Fall war, wollte ich einfach die Erste sein und fertig. Und ich hatte das Gefühl, dass das der sauberste Weg war.“ Holly Madiosn erklärte, dass Hefner oft selbst Nacktfotos der Mädchen schoss, wenn diese berauscht waren. Sie selbst habe Furcht vor den „Bergen an Rachepornos“ verspürt, die sich in seinem Besitz befunden hätten.

Beide Frauen wurden kurz nach ihrem jeweiligen Einzug (2001 in Hollys Fall, 2002 bei Marquardt) zu „Haupt-Freundinnen“ von „Hef“. 2015 veröffentlichte Madison ihre Memoiren „Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny“. Dort beschrieb sie, dass Hugh Hefner die Frauen angeblich oft genötigt habe, Drogen zu nehmen. So habe er vor ihr das Schlafmedikament „Quaalude“, heute aufgrund seiner Barbiturat-artigen Wirkung verboten, als „Schenkelöffner“ bezeichnet.

Er habe ihr beim allerersten Treffen direkt eine der Pillen angeboten – sie habe abgelehnt, andere junge Frauen, die gerne Playmates werden wollten, hätten aber angenommen. Freilich kann Hugh Hefner keinem dieser Vorwürfe heute mehr widersprechen, er verstarb 2017 und nahezu alle Bezichtigungen gegen ihn wurden posthum vorgebracht.

Quelle: ladbible.com