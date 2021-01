Drei Omas kiffen zum ersten Mal in ihrem Leben

Wir denken, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Konsum von Marihuana in Deutschland legalisiert wird. Nicht nur junge Politiker sprechen sich bereits für eine entsprechende Gesetzesänderung aus, auch Mediziner und Psychologen machen sich vermehrt für eine Freigabe stark. Doch was, wenn es erst einmal so weit ist?

Wenn irgendwann jeder kiffen darf, selbst die eigene Oma, ist es dann überhaupt noch cool? Eine berechtigte Sorge, welche wir mit unserem heutigen Video zu zerstreuen versuchen.

Drei Damen in den goldenen Jahren wagen das Experiment und rauchen zum ersten Mal in ihrem Leben Gras. Das Zeug scheint gut zu sein, immerhin sind die Ladys recht bald ziemlich zugeballert, und wie wir finden sehr amüsant dabei.