Offiziell gewählt: Deutschlands beliebteste Supermarkt-Kette – So, wie nicht bloß finanziell schlecht aufgestellte Menschen beim Discounter einkaufen, gehen auch nicht nur Wohlsituierte in Supermärkte. Wer die Wahl hat, macht seinen Besuch meist von den aktuellen Angeboten abhängig – und was das betrifft, sind so manche Eigenmarken der Supermärkte den Discounterpreisen ebenbürtig.

Letztlich entscheiden aber nicht nur die Preise, sondern auch das generelle Kauferlebnis. Für ein großes Angebot, schönes Ambiente oder ansprechend angerichtetes frisches Obst und Gemüse nimmt man den einen oder anderen Euro, den man extra zahlen muss, durchaus in Kauf.

Doch welcher Supermarkt ist bei den Deutschen beliebtesten?

Genau diese Frage stellte man sich beim Deutschen Institut für Service-Qualität und hat zur Klärung eine Umfrage gestartet. Auf Basis der Auswertung hat man dort dann ein Ranking erstellt, welches wie folgt ausgefallen ist:

Rewe Edeka Globus SB-Warenhäuser Tegut Hit Marktkauf Kaufland Real Famila K+K Klaas & Kock

Während die ersten acht Supermärkte mit dem Prädikat "gut" ausgezeichnet wurden, gab es für die beiden Schlusslichter bloß ein "befriedigend".

Im Rahmen der Befragung, waren die Teilnehmer aufgefordert, sich zu verschiedenen Aspekten zu äußern – so etwa hinsichtlich der Qualität der Lebensmittel, des Produktsortiments, der Filialgestaltung oder auch der Erreichbarkeit.

Während sich dabei zeigte, dass die Qualität der Lebensmittel rund 81 Prozent aller Befragten positiv auffiel, äußerten sich 40 Prozent mit Blick auf die Preisgestaltung negativ. Dessen ungeachtet, gaben 58 Prozent die Bereitschaft zu Protokoll, für qualitativ hochwertige Lebensmittel mehr Geld zu zahlen.

Quelle: t-online.de