Offiziell bestätigt: "eBay Kleinanzeigen" steht vor dem Aus – Millionen Menschen tummeln sich auf Deutschlands größtem Online-Kleinanzeigen-Portal „eBay Kleinanzeigen“, um Waren zu kaufen und verkaufen. Doch in Zukunft müssen sich Schnäppchenjäger gehörig umgewöhnen. Denn das Portal gibt es künftig nicht mehr unter seinem bekannten Namen.

Schließlich gehört die Plattform bereits seit 2021 nicht mehr zum Online-Auktionshaus-Giganten „eBay“, sondern dem Konzern Adevinta aus Norwegen. Deshalb wird es mit dem neuen Namen „Kleinanzeigen.de“ samt neuem Logo einen Neustart des beliebten Online-Kleinanzeigen-Portals geben.

Neuer Markenauftritt, neue Funktionen

Dazu gehört in der Folge dann auch ein komplett neuer Markenauftritt, wofür sich aber Zeit genommen wird. Der Übergang soll bis 2024 dauern. Paul Heimann, CEO von „Kleinanzeigen.de“, erklärt den Neustart gegenüber „stern“ folgendermaßen: „Wir haben uns die Frage gestellt, was Ebay Kleinanzeigen ohne Ebay ist – die Antwort ist einfach: Kleinanzeigen. Der neue, alte Name ist zugleich ein Versprechen an unsere Nutzer – wir bleiben, wofür wir heute stehen.“

Es wird diesbezüglich bereits in den kommenden Wochen neue Funktionen auf „Kleinanzeigen.de“ geben, wie zum Beispiel eine Sofort-Kaufen-Option unter dem Namen „Direkt kaufen“. Mit dieser neuen Funktion will man vor allem die Verkäufe über die Plattform beschleunigen, das Unternehmen erklärt:

Mehr Sicherheit

„Mit 'Direkt kaufen' soll der Kauf bzw. Verkauf über die Plattform beschleunigt werden. Verkäufer, die Angebote mit Festpreis einstellen, ermöglichen Interessenten den direkten Kauf – ohne vorherige Verhandlung oder Kontaktaufnahme. Käufer können sich gewünschte Artikel auf diese Weise ohne Umschweife sichern.“

Zudem will man mit anderen Änderungen für mehr Sicherheit auf dem Portal sorgen. So wird künftig die Telefonnummer bei den Angeboten nicht mehr angezeigt und auch das Eingabefeld für diese Kontaktmöglichkeit ist dann Geschichte. Zudem arbeitet man an einem höheren Contentschutz wie zum Beispiel der Einführung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Quelle: stern.de