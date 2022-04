Obwohl sein Auto sie nicht berührt hat: Fahrer wird für Sturz von Radfahrerin belangt – Bei einer Kollision zwischen Automobil und Radfahrer zieht die Person auf dem Drahtesel den kürzeren, was oft schwere Konsequenzen nach sich zieht. Meist gesundheitlich für Leib und Leben beim Radfahrer – und mitunter juristisch für beteiligte Autofahrer. Auch im vorliegenden Fall wurde ein Fahrzeugführer empfindlich wegen des Sturzes einer Radfahrerin belangt. Die Sachlage hier, wie ein Video zeigt: Es kam nicht zu einer Kollision.

Dies zumindest ergeht aus einem Bericht des Portals „LADbible“, der konstatiert, dass es keinen Kontakt zwischen der Radfahrerin und dem vorbeifahrenden Fahrzeug gab. Dennoch wurde der Fahrzeugführer empfindlich belangt. Das entsprechende Video des Vorfalls wurde von der Polizei von Northamptonshire auf Twitter veröffentlicht und zeigt das Geschehen – ihr findet das Material unter diesem Text.

Autofahrer Paul Nigel Miley wurde zu einer empfindlichen Geldstrafe verdonnert:

1008 britische Pfund muss er zahlen, umgerechnet rund 1.195 Euro. Sein Vergehen: „Fahren ohne erforderliche Sorgfalt oder Aufmerksamkeit“, wie es bei „LADbible“ wörtlich heißt. Der Vorfall ereignete sich im Juni 2021. Man sieht drei Personen, welche mit Fahrrädern in einer Kolonne auf einer einspurigen Fahrbahn unterwegs sind, als ihnen Miley in seinem Geländewagen vom Typ Land Rover Defender entgegenkommt.

Man hört mutmaßlich die Filmerin rufen: „Geh vom Gas, du ****Beleidigung weggepiept***!“. Dann wendet die Helmkamera und rückt die Frau in der rosa Jacke ins Bild, welche von ihrem Fahrrad in einen Graben fällt. Im Video ist zu sehen, dass der Autofahrer keine der drei zu dem Zeitpunkt noch auf dem Rad befindlichen Personen touchiert hat, es kam zu keiner Kollision. Dennoch wurde Miley für den Sturz belangt.

Video spaltet die Meinungen der Zuschauerschaft

Die Polizei von Northamptonshire konstatiert, das Material beweise „ohne jeden Zweifel“, dass der Autofahrer keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer genommen habe. Wenig überraschend wurde das Video millionenfach geklickt und auch auf anderen Plattformen geteilt, wo es seitdem für hitzige Debatten sorgt. Eine Flut an Kommentaren konstatiert, dass die Frau „nicht fähig sei, Fahrrad zu fahren“, ihre „Pedale besser nicht an ihren Beinen verhaken“ solle und „kein Fehler beim Fahrer“ liege.

Andere wollen darin Voreingenommenheit gegen SUV-Fahrer sehen, der Autofahrer habe schließlich ausreichend Platz gelassen. Andere Personen kommentieren dem Artikel von „LADbible“ zufolge, dass die Radfahrergruppe in einer verwundbaren Lage war, der Mann mit seinem Geländewagen mehr Rücksicht hätte nehmen müssen. So schrieb jemand: „Die Frau hätte genauso gut nach rechts fallen können, in den Weg des Gegenverkehrs.“

Der Fahrer selbst bekannte sich schuldig:

Weil er rücksichtsloses Fahren am 18. März 2022 einräumte, wurde Miley rechtskräftig verurteilt. Er muss nicht nur das erwähnte Bußgeld von rund 1.195 Euro zahlen, sondern zusätzlich umgerechnet rund 119 Euro Gerichtskosten sowie 102 Euro Opferzuschlag. In den sozialen Medien bezeichnete die Polizei von Northamptonshire den Vorfall als Beispiel für ein „rücksichtsloses Überholmanöver“.

Ein Sprecher des Teams für Verkehrssicherheit wörtlich:

„Miley plädierte zunächst auf ‘nicht schuldig’ und behauptete, er sei extrem langsam an der Gruppe vorbeigefahren und habe nicht weiterfahren können. Die Videobeweise zeigten eindeutig, dass Miley an diesem Tag keine Rücksicht auf die Radfahrer nahm, und als er vor dem Magistrates' Court erschien, änderte er sein Plädoyer in ‘schuldig’. Seine Fahrweise entsprach nicht dem Standard eines kompetenten und vorsichtigen Fahrers, was sehr leicht tragische Folgen hätte haben können.“ Weiter führte der Sprecher aus:

„Ich freue mich daher, dass das Gericht den Autofahrer verurteilt hat. Autofahrer sollten stets versuchen, Radfahrern und anderen schwächeren Verkehrsteilnehmern mindestens 1,5 m Platz zu lassen und langsam zu überholen. In diesem Fall, auf dieser Straße, war das nicht möglich. In diesem Fall wäre es richtig gewesen, anzuhalten, um den Radfahrern das sichere Überholen zu ermöglichen. Es dauert nur ein paar Sekunden, und dann können alle ihre Fahrt in Sicherheit fortsetzen.“ (Ungekürzte Übersetzung des Verfassers).

Das Video des Vorfalls:

A driver who injured a cyclist has pleaded guilty at Northampton Magistrates’ Court after footage which captured his careless driving was submitted to @northants_SRT via #OpSnap.

Read more...https://t.co/rFfB5qpSndpic.twitter.com/PPb50y3NAw — Northants Police (@NorthantsPolice) March 31, 2022

