Obwohl der Laden gerade überfallen wird: Typ isst in aller Seelenruhe Chicken Wings – Wir haben in den letzten Jahren schon so manche Kaltschnauze mit einem Artikel geadelt. Man denke an den „coolsten Typen Russlands“ , der in aller Seelenruhe an seinem Getränk nippt, während im Hintergrund eine Gruppe maskierter Männer den Laden überfällt.

Oder erinnert ihr euch noch an den Typen, der im Internet als „World’s chilliest Man“ bekannt werden sollte, nachdem dieser während eines Überfalls in einer Bar vollkommen unbeeindruckt blieb, sein Bier weitertrank und sich mit einer Knarre im Gesicht sogar noch eine Kippe anzündete?

Heute möchten wir ein weiteres Mitglied in der Hall of Fame der abgeklärtesten Typen ever willkommen heißen. Auch diesmal geht es um einen Überfall mit vorgehaltener Waffe, nur dass unser vermeintliches Opfer sich diesmal gerade Chicken Wings einverleibt.

Die Dinger müssen unfassbar lecker sein, denn der Kerl isst gleichmütig weiter, während der Räuber mit dem Motorradhelm seinem unredlichen Geschäft nachgeht und die Wertsachen der Anwesenden einsackt. Auch das Smartphone unseres Gourmets wechselt den Besitzer, allerdings vermag selbst diese Tatsache dem jungen Mann seinen offensichtlich äußerst gesunden Appetit nicht zu verderben.

Auch die anderen Gäste, die sich nicht sofort aus dem Staub gemacht haben, lassen es sich weiterhin schmecken, wenn auch etwas weniger demonstrativ. Entweder ist man in der Gegend so einiges gewohnt, oder die Chicken Wings sind so dermaßen überirdisch, dass deren Geschmack alles andere um einen herum vergessen macht.