Nur in Florida …: Riesen-Alligator spaziert über Golfplatz – Unlängst gingen Bilder um die Welt von einem perfekten „Hole in One“, bei dem ein Golfer nicht nur den einen notwendigen Schlag für das Meisterstück landete, sondern seinen Ball dabei auch noch „übers Wasser gehen“ ließ. Jetzt geistert schon wieder ein Golfplatz durch die sozialen Medien. Dieses Mal allerdings, weil er einen gigantischen Besucher hat: in Form eines Riesenalligators.

Das Video mit dem Golf-Meisterschuss findet ihr übrigens hier. Von einer solchen Aktion hätte sich der geschuppte Gigant aus diesem Video wohl auch nicht beirren lassen. Diese Bilder stammen von einem Golfplatz in Naples, Florida (USA), genauer gesagt wurden sie auf dem Grün des Valencia Golf and Country Clubs eingefangen. In aller Seelenruhe stolzierte der Koloss über das Areal, bevor er wieder baden ging.

Bezeugt wurde das Ganze von Matt Devitt, einem Meteorologen des lokalen Senders „WINK“, der es salopp mit einem „Riesiger Florida-Alligator. Jep, dieses Monster ist echt“ kommentierte. In dem US-Bundesstaat sind solche Anblicke nichts Ungewöhnliches, wobei dieser Alligator wirklich stolze Ausmaße hat. Dort gibt es mehr als zwei Millionen Alligatoren, die in der Regel eine Durchschnittsgröße bis zu viereinhalb Metern erreichen und sehr alt werden können.

Hinzu kommen von Wildhütern registrierte 1500 Krokodile, meist als Haustiere ausgesetzt oder als Jungtiere in der Toilette heruntergespült, die ebenfalls in den dortigen Sümpfen herumschwimmen, wenn auch nicht dort heimisch. „Als die Dinosaurier die Erde beherrschten …“ In Florida erhält man einen Eindruck, wie das ausgesehen haben muss.

