Nur für kurze Zeit: Fanta veröffentlicht geheime neue Sorten – Während Kunden neuen Rezepturen in Sachen Coca-Cola erfahrungsgemäß mit einem großen Widerwillen begegnen, sieht die Sache bei der hauseigenen Marke Fanta ganz anders aus. Hier wird munter gemischt und man ist dabei inzwischen so mutig geworden, dass man anlässlich der nunmehr zum vierten Mal stattfindenden Aktion unter dem Motto „#WhatTheFanta“ die neuen Geschmacksrichtungen nicht einmal verrät.

Alles, was der Kunde bezüglich der neuen lilafarbenen Fantas weiß, ist, was er schmeckt und was er sieht.

Die Idee hinter der Aktion ist, dass die Kunden selbst erraten sollen, wonach die Getränke schmecken. Im Rahmen einer großen Social-Media-Kampagne streut der Konzern auf den einschlägigen Kanälen ein paar Hinweise und natürlich dürfen auch verschiedene Influencer probieren und raten.

Alina Enache, Marketing Director Germany, erklärt mit Blick auf die #WhatTheFanta-Aktion gegenüber „Yumanda“: „Spaß ist immer das Wichtigste bei FANTA. Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, den grauen Alltag verspielter zu gestalten, und genau das findet sich auch in der neuen Kampagne #WhatTheFanta sowie in den neuen Geschmacksrichtungen wieder.“

Erhältlich sind die lilafarbenen Fantas in 330-Milliliter-Dosen und auch in der 1,5-Liter-PET-Flasche. Käufer müssen sich jedoch ranhalten, denn die neue Rätsel-Fanta ist nur in limitierter Auflage verfügbar.

Quelle: chip.de