Nur für kurze Zeit: Ein beliebter Klassiker kehrt in den Supermarkt zurück – Mit Blick auf die Ereignisse der letzten Jahre scheint es, als wäre die Welt endgültig verrückt geworden. Da ist es kein Wunder, dass immer mehr Menschen die Vergangenheit idealisieren und Retro plötzlich trendet. Das weiß nicht nur die Film- und die Videospielindustrie, die aktuell ein Remake nach dem anderen raushaut, auch Lebensmittelhersteller springen inzwischen auf den Nostalgie-Zug auf.

Und so kommt es dann, dass wir demnächst eine längst vergessen geglaubte Kultmarke zumindest für eine kurze Zeit wieder im Supermarkt werden begrüßen dürfen: Raider.

Viele werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass es sich dabei um den Vorgänger des Schokoriegels Twix handelte, der im Jahr 1991 unter dem Slogan „Aus Raider wird jetzt Twix – sonst ändert sich nix“ umbenannt worden war.

„Der beliebte Doppelkeksriegel aus knusprigem Kekskern, cremigem Karamell und zarter Schokolade ist ein Produkt mit absolutem Kultstatus.“

Einer Pressemitteilung des Lebensmittelkonzerns Mars Wrigley zufolge soll Raider nun aber in einer limitierten Retro-Edition erneut in den Handel kommen, deren Design die Optik der 80er Jahre zitiert. Erhältlich sein wird Raider als Single-Riegel und im Fünfer-Multipack.

„Der 1991 in TWIX umgetaufte Klassiker wird von Konsumentinnen und Konsumenten geliebt. Schon bald ist er wieder in der Retro-Optik der 1980er Jahre erhältlich. Natürlich kommt die RAIDER Sonderedition in der legendären Verpackung mit historischem Schriftzug in den Handel. Das lässt süße Erinnerungen wach werden und lädt zum Zugreifen ein.“

Wie es weiter heißt, soll die Auslieferung in Kalenderwoche 25 starten, also ab dem 20. Juni. Wie lange man die Limited Edition anbieten will, ist nicht bekannt.

Quelle: chip.de