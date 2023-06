Nuklearenergie in China: Betrieb des ersten Flüssigsalzreaktors genehmigt – China will bis 2060 kohlendioxidneutral werden. Das Land setzt dabei nicht nur auf erneuerbare Energien, sondern auch auf Atomkraft. Dem Betrieb eines ersten Thoriumreaktors in dem Land wurde nun von der zuständigen Aufsichtsbehörde grünes Licht gegeben. Ein Prototyp für das System wurde in einer Wüste in der Provinz Gansu gebaut und soll bald in Betrieb gehen.

Es handelt sich um einen Reaktor des Typs MSR, das steht für Molten Salt Reactor oder eben Flüssigsalzreaktor. Das System trägt die Bezeichnung TMSR-LF1, errichtet wurde es in Wuwei in der eingangs erwähnten Provinz Gansu. Dies geht aus einem Bericht von „Golem“ unter Berufung auf die Hongkonger Tageszeitung „South China Morning Post“ (SCMP) hervor. Das Prototyp-System soll dabei mit einer Leistung von zwei Megawatt aufwarten.

Der Betreiber:

Das Shanghai Institute of Applie Physics der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Genehmigt wurde der Betrieb für zehn Jahre. Reaktoren dieser Art unterscheiden sich von herkömmlichen Kernkraftwerken dadurch, dass sie nicht mit Uran-Brennelementen arbeiten, sondern flüssiges Thorium zum Einsatz kommt. Sollte sich dabei ein Zwischenfall ereignen, kühlt Thorium rasch ab und erstarrt – das Resultat soll eine geringere Freisetzung von Strahlung sein. Zugleich lässt sich Thorium nicht zweckentfremden, um etwa Nuklearwaffen daraus zu bauen.

Noch dazu ist diese Substanz deutlich häufiger zu finden als Uran, dem Artikel zufolge soll China über eine der größten Weltreserven von Thorium verfügen. Gekühlt wird das Element mit flüssigem Salz – daher kann man solche Reaktoren auch in trockenen Regionen errichten, da man kein Kühlwasser benötigt. So liegt etwa Wuwei am Rand der Wüste Gobi. China plant weitere Standorte für solche Flüssigsalzreaktoren, darunter in den dünn besiedelten Bereichen West- und Zentralchinas sowie in den Wüsten des Landes.

Von dort soll der Strom nach Osten fließen – in die bevölkerungsreichen Provinzen

Weitere Energie sollen dabei Kraftwerke bereitstellen, die Strom aus Wasser, Wind und Sonne gewinnen. So möchte ich China laut Regierungszielen bis 2060 kohlendioxidneutral werden. Viele Länder forschen bereits seit Jahrzehnten an MSR. Solche Projekte mussten bislang jedoch vor technischen Problemen die Segel streichen. Doch wie die „SCMP“ berichtet, konnte der TMSR-LF1 reibungsloser gebaut werden, als erwartet.

Sechs Jahre waren für den Bau des Projekts eingeplant – es waren jedoch nur drei Jahre nötig. Nun möchte man nach der Genehmigung mit den ersten Testläufen anfangen. Der erste Schritt ist es, sich der sogenannten Kritikalität anzunähern. Darunter versteht man den Punkt, an dem eine Kettenreaktion ohne zugeführte Energie selbsterhaltend verläuft.

Quelle: golem.de