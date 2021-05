North American X-15: Das schnellste jemals geflogene Flugzeug – Jenseits des nuklearen Wettrüstens bildete der Weltraum die zweite große Grenze zwischen den beiden Machtblöcken USA und UdSSR, die es zu erreichen und den anderen auszustechen galt. Beim Versuch, diese letzte Grenze auszudehnen, wurden gewaltige technische Fortschritte erzielt – einer davon: Die X-15, das schnellste „konventionelle“ Flugzeug, das jemals flog.

Die Debatte, ob die North American X-15 wirklich das schnellste Flugzeug sei, ist eine semantische:

Denn wann immer die technische Meisterleistung dieses Flugzeugs erwähnt und auf seine gewaltige Geschwindigkeit verwiesen wird, werden Stimmen laut, die das Space Shuttle der frühen 80er Jahre damit in Kontrast setzen und dessen höhere Geschwindigkeit betonen. Welche dieser Fraktionen recht hat, lässt sich dabei schwer definieren –beide Maschinen wurden im Zuge von Raumfahrtprogrammen ersonnen.

Fest steht: Die X-15 war zu ihrer Zeit in den 60ern ein Meisterstück der Ingenieurskunst und sagenhaft schnell

Mit einer Geschwindigkeit von Mach 6,72, also rund 7274 km/h, kratzte die Maschine während der Vielzahl ihrer Testflüge in über 80 Kilometern Höhe regelmäßig an der Grenze zum Weltraum – seinerzeit wurden erbitterte Debatten darüber geführt, ob es sich bei den Erprobungsrekorden denn um bemannte Raumflüge gehandelt habe, oder nicht.

Maximal erreichte Flughöhe: knapp 108 Kilometer

US-Definitionen und internationale Standards wichen hier oftmals voneinander ab, beginnt der bemannte Raumflug doch per globalen Standards erst ab 100 Kilometern Höhe. Doch das soll diese fantastische Maschine nicht schmälern – ebenso wenig wie die höchst beeindruckende Kurzdokumentation des YouTube-Kanals „Real Engineering“.

Dessen Betreiber hat in Kleinstarbeit vier Wochen Recherche betrieben und minutiös Archivmaterial zur X-15 gesichtet, das wir euch an dieser Stelle ohne weitere Worte präsentieren möchten.

Quelle: de.wikipedia.org