Noch in diesem Jahr steigen die Preise deutlich: Getränke werden ab Dezember teurer – Noch vor Jahresende müssen sich Verbraucher auf deutlich erhöhte Getränkepreise einstellen. Dafür verantwortlich zeichnet laut der Industrie wohl das neue Mautgesetz, welches von der Bundesregierung verabschiedet wurde. Die Folge: Experten der Branche rechnen damit, dass sich die Frachtkosten um erhebliche Beträge erhöhen könnten.

Ein Bericht des Verbraucherportals „Chip 365“ beruft sich auf eine Meldung von „Getränke News“. Demnach rechnen Kenner mit Preisanstiegen von bis zu 50 Cent für eine Kiste Bier oder Wasser. Laut dem Bericht von „Chip 365“ berührt die Mautanpassung grundsätzlich sämtliche Logistikketten. Doch insbesondere bei Getränken sind die Auswirkungen dabei besonders einschneidend – im Verhältnis zu ihrem Wert weisen diese Erzeugnisse ein hohes Gewicht wie auch hohes Volumen auf.

Außerdem gilt:

Bei vielen davon muss noch Leergut zurückgeführt werden. Auch dies ist mit Transportkosten verbunden. Entsprechend warnt die Getränkeindustrie laut dem Bericht vor der Entwicklung. Doch beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) widerspricht man: „Die Mautkosten haben nur einen geringen Anteil an den Transportkosten und damit einen noch geringeren Anteil an den Gesamtkosten (Endprodukt) (ca. 0,1 Prozentpunkte).“

Mehr noch: So führte das BMDV aus, die höheren Transportkosten für Diesel-Lkw bildeten zudem einen Anreiz, auf klimafreundlichere Fahrzeuge umzusteigen. In der Industrie hat man eine andere Meinung dazu – dort hegt man die Befürchtung, insbesondere kleinere Brauereien könnten durch die Mautgebühren Probleme bekommen. Etwa, was den überregionalen Vertrieb der Produkte anbetrifft. Demnach erwägen erste Unternehmen bereits, ab Dezember ihren Lieferradius deutlich zu reduzieren.

Quelle: chip.de