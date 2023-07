Niemals Rot tragen: Die Bedeutung von Farben im Hochzeitsdresscode – Die ungeschriebenen Regeln des Dresscodes bei Hochzeiten sind vielen Menschen bekannt. Das Tragen eines weißen Kleides als Gast gilt als absolutes Tabu. Doch anscheinend ist Weiß nicht die einzige Farbe, die in einem Hochzeitsoutfit unpassend ist. In einem populären Hochzeits-Podcast namens "The Unfiltered Bride Podcast" auf TikTok diskutierte Moderatorin Beth mit ihrer Freundin Georgie, die sich selbst als Hochzeits-Expertin bezeichnet, über den Dresscode bei Hochzeiten.

Die Frage, ob es neben Weiß weitere Farben gibt, die man auf einer Hochzeit vermeiden sollte, wurde aufgeworfen. Georgie antwortete mit ernstem Gesichtsausdruck: „Ja. Rot. Denn wenn man als Frau in roter Kleidung zur Hochzeit erscheint, heißt das, man hat mit dem Bräutigam geschlafen.“ Beth stimmte dieser Behauptung zu, obwohl sie offensichtlich nicht der Wahrheit entspricht. Sofort fiel Beth ein, woher diese seltsame Kleiderregel stammen könnte. „Es ist ein altes Ammenmärchen, das besagt, dass man aus dem genannten Grund niemals Rot zu einer Hochzeit tragen darf.“ „Es ist ein altes Ammenmärchen, das besagt, dass man aus dem genannten Grund niemals Rot zu einer Hochzeit tragen darf.“

Die beiden waren sich einig, dass unabhängig davon, ob man an solche Ammenmärchen glaubt oder nicht, die Farbe Rot auf Hochzeiten unangebracht ist. Georgia fügte hinzu, dass Rot auch als sehr sexy und verführerisch angesehen werden könne. Beth stimmte zu und betonte, dass Rot auch sehr auffällig sei und die Aufmerksamkeit von der Braut stehlen könne.

Die Diskussion unter dem Video führte zu einer regen Debatte unter den Zuschauern, ob es angemessen sei, auf einer Hochzeit rote Kleidung zu tragen. Eine Zuschauerin betonte, dass Rot Blut symbolisiere und das Tragen von Rot zur Hochzeit Tod und Unglück in die Ehe bringen würde. Ein anderer TikTok-Benutzer argumentierte dagegen und erklärte, dass Rot in vielen ostasiatischen Kulturen als Glücksfarbe angesehen werde. In diesen Ländern würden Gäste, die bei einer Hochzeit in roter Kleidung erscheinen, sogar begrüßt.

Der Dresscode bei Hochzeiten ist zweifellos von Traditionen und kulturellen Vorstellungen geprägt. Obwohl das Tragen von Rot nicht allgemein verboten ist, scheinen viele Menschen weiterhin Vorbehalte gegenüber dieser Farbe zu haben. Letztendlich liegt es jedoch im Ermessen der Gäste, welche Farbe sie auf einer Hochzeit tragen möchten, solange sie den Respekt gegenüber dem Brautpaar wahren.

