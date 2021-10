Nichtraucherschutz in den Niederlanden

Seit Freitag hat sich der Lebensmitteldiscounter Lidl in mehr als niederländischen 400 Filialen selbst verpflichtet, keine Zigaretten und auch keinen Tabak mehr zu verkaufen. Wie das Unternehmen Lidl Nederland mitteilte: „Lidl trägt aktiv dazu bei, eine Nichtrauchergeneration möglich zu machen.“ Zudem unterstütze man damit eine Initiative von Gesundheitsorganisationen.

„Kindern die Chance zu geben, rauchfrei aufzuwachsen, und sie vor den schädlichen Folgen des Passivrauchens sowie vor der Verführung zum Rauchen zu schützen“, sei das erklärte Ziel. Für dieses Vorgehen wurde Lidl Nederland von der Regierung in Den Haag gelobt. Der Tabakstopp war 2018 angekündigt und dann filialweise nach und nach realisiert worden.

Reguläres Verbot ab 2024

Der Staatssekretär für Gesundheit, Paul Blokhuis, sagte Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP zufolge, es sei zu hoffen, dass bald mehr Supermarktketten diesem Vorbild folgten. Lidl ist damit die erste Handelskette, die dem von der Regierung angekündigten Tabak-Verkaufsverbot zuvorkommt.

In den Niederlanden dürfen ab 2024 Tabakwaren demnach nur noch in Tabakläden und Kiosken sowie an Tankstellen verkauft werden. Internetverkäufe sind dort bereits ab 2023 untersagt.

Quelle: spiegel.de