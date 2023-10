Nicht nur im Keller: Wo sich Spinnen im Haus am wohlsten fühlen – Wenn es draußen kälter wird, zieht es nicht nur uns Menschen ins Warme, auch so manches Getier fühlt sich in behaglichen Wohnungen wohl. Sehr zum Leidwesen viele Bewohner gehören dazu auch Spinnen, die sich freilich nicht nur auf den Keller eines Hauses beschränken, sondern eine ganze Reihe an Lieblingsorten haben.

Zu den bevorzugten Plätzen der Achtbeiner zählen etwa mit Teppichböden ausgelegte Wohnzimmer, doch auch Läufern oder Bettvorlegern in beheizten Schlafzimmern sind die Tiere nicht abgeneigt – ganz im Gegenteil. Denn in den Poren von Teppichen oder Bettvorlegern sammelt sich häufig Schmutz, so dass Spinneneier oft unerkannt bleiben.

Auch die Feuchtigkeit im Badezimmer wirkt wie ein Magnet auf Spinnen, während sie sich in der Küche vor allem von Nahrungsmittelresten angezogen fühlen.

Generell gilt, dass der Spinnenbefall umso größer ist, je mehr Türen und Fenster ein Haus oder eine Wohnung hat. Je älter ein Gebäude, desto mehr Fugen und Ritzen können sich dort außerdem bilden, durch welche Spinnen eindringen können.

Wer seinen Wohnort für Arachnide möglichst unattraktiv machen will, der ist mit einem PVC-Boden im Schlaf- und Wohnzimmer gut beraten. Auch helle und vor allem kalte Fliesenböden mögen Spinnen nicht besonders.

In der Küche sollte man seine Essensreste zudem rasch verschließen oder entsorgen.

Am besten und einfachsten ist wenn möglich aber wohl die Koexistenz, immerhin verdienen sich Spinnen ihr Obdach, indem sie etwa lästige Mücken fangen. Wer mit den Achtbeinern aber dennoch nicht leben will, sollte diese nicht einfach töten, sondern am besten mit einem Glas fangen und draußen aussetzen, erfüllen diese doch einen wichtigen Beitrag für unser Ökosystem.

Quelle: chip.de