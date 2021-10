Nicht genug Geld gefunden: Enttäuschter Einbrecher hinterlässt beleidigte Notiz – Ein Einbruch an sich ist – äußerst höflich formuliert – schon ein recht unverschämtes Vergehen. Den Bewohnern dann aber noch eine beleidigte Mitteilung zu hinterlassen, weil diese sich die Mühe gemacht haben, ihr Haus abzuschließen, obwohl darin nicht genug Geld zu finden ist, grenzt wohl an Tolldreistigkeit.

So geschehen in Indien, wo ein Einbrecher in die Wohnung eines Regierungsbeamten im Bezirk Dewas in Madhya Pradesh einstieg, dort jedoch seiner Meinung nach nicht genug Bargeld und Wertsachen zum Stehlen vorfand.

In a strange incident of theft in Dewas, burglars not only broke into the house of a deputy collector but also left a note for him. "Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha na collector! pic.twitter.com/mafaLj4gPC