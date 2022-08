Neulich auf Malle: Fußballer ordern 600 Bier zum Frühstück – Normalerweise heißt es ja: „Kein Bier vor Vier!“ Aber wenn man schon mal im Urlaub ist, und dann auch noch mit den Jungs auf Mallorca, dann kann man diese Regel durchaus etwas dehnen. Das dachte sich offenbar auch eine Reisegruppe aus Fußballern und bestellte sich zum Frühstück mal eben ein Gedeck aus 600 Gläsern Bier.

Die Hobbyfußballer der SG Ropfe aus Elztal in Baden-Württemberg scheinen auf jeden Fall ordentlich Durst gehabt zu haben, als sie um 10.30 Uhr im Biergarten des Kult-Lokals „Bamboleo“ in der Schinkenstraße am Ballermann ihre Bestellung aufgaben.

Am Ende stand eine Rechnung von stolzen 1.260 Euro!

Gegenüber „Bild“ erklärte einer der Fußballer: „2019 hatten wir schon mal die Schnapsidee, richtig viel Bier zu bestellen. Also haben wir 400 Biere geordert.“

Zwar hatte die Location seinerzeit nicht genug Gläser am Start, um der Bestellung dennoch Herr zu werden, wurde flugs ein Mitarbeiter losgeschickt, um Nachschub zu kaufen.

„Dieses Mal wollten wir es toppen, haben also mit 25 Mann 600 Pils bestellt.“

Und dieses Mal war das „Bamboleo“ offenbar besser auf den Ansturm vorbereitet: „Die haben vier Zapfhähne, die dauerhaft liefen. Nach einer halben Stunde waren alle Biere da.“

Und wer jetzt meint, dass die Jungs damit für den Tag ausgesorgt gehabt hätten, der täuscht sich. Bereits um 13 Uhr war das Bier auch schon wieder alle und der Durst noch lange nicht gestillt: „Wir haben noch bis 6 Uhr morgens durchgezogen.“

Und zum Abschluss ließ man es sich noch mal so richtig gutgehen.

„Auf dem Rückflug waren ein paar Kumpels und ich so müde, dass wir extra für die Business Class zahlten. So bekamen wir eine Mütze Schlaf ab. Um Mitternacht war ich zu Hause, fiel erschöpft ins Bett.“

An einen neuen Rekordversuch mag man beim SG Ropfe im Moment aber noch nicht denken: „Aktuell würde ich kein Bier mehr runterkriegen.“ Geplant ist der nächste Mallorca-Trip der Gruppe aber bereits.

Quelle: focus.de