Neujahrsvorsätze: Vorsätze und Wünsche der Deutschen für 2021 – Wer kennt sie nicht, jedes Jahr aufs Neue – die guten, alten Neujahrsvorsätze. Ganz dem Motto „Neues Jahr, neues Glück“ nehmen wir uns allerlei Dinge vor, sie im neuen Jahr zu machen. Wir hegen Wünsche, haben Hoffnungen und ganz besonders nach dieses außergewöhnlichen, schwierigen Corona-Jahr, wo nichts mehr so ist, wie in den Jahren zuvor. Da kann das Jahr 2021 doch eigentlich nur besser werden.

Die Tankstellenkette HEM hat nun eine repräsentative Studie veröffentlicht, die aufführt, was sich die Deutschen für das Jahr 2021 wünschen. Befragt wurden im Dezember 2.326 Personen ab 18 Jahren. Die Studie zeigt dabei, dass die Corona-Pandemie schon ordentlich an den Neujahrsvorsätzen gedreht hat. So sind zwar eine gesündere ernähren und mehr Sport immer noch beliebte Vorsätze.

Allerdings sind in diesen Zeiten bei den Deutschen Wünsche und Hoffnungen an die Spitze geschossen, was das kommende Jahr betrifft. So hoffen 80 Prozent der Deutschen, dass sie im Jahr 2021 wieder zu einem normalen Alltag zurückzukehren können. Weitere 77 Prozent wünschen sich Gesundheit für Familie und Freunde.

Mehr als jeder Dritte (36 Prozent) vermisst zudem das Besuchen von Veranstaltungen und Konzerten und 44 Prozent wollen wieder uneingeschränkt reisen. Betreffend der Ziele der Deutschen für 2021, will jeder Zweite der Studie mehr Sport betreiben, dicht gefolgt vom Vorsatz, weniger Stress zu haben (48 Prozent), sich gesünder zu ernähren (36 Prozent), mehr Zeit für sich selbst zu nehmen (26 Prozent) oder auch ausreichender zu schlafen (23 Prozent).

Laut der Studie nutzen viele Deutsche den Jahreswechsel generell gerne, um gute Vorsätze für das kommende Jahr zu fassen. So starten 70 Prozent der Befragten mit guten Absichten ins neue Jahr. Jeder Dritte hält sich in der Regel auch das ganze Jahr an seine Pläne, während 41 Prozent nur ein paar Monate und zwölf Prozent sogar nur ein paar Wochen oder Tage durchhalten.

Ganze 14 Prozent haben bereits an Silvester ein schlechtes Gewissen und die guten Vorsätze direkt nach dem Silvesterabend wieder vergessen.

Quelle: presseportal.de