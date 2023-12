Neues Gesetz: Bundesland geht aktiv gegen Schottergärten vor – Mit Beginn des neuen Jahres tritt eine neue Landesbauordnung in Kraft, die es Kommunen in Nordrhein-Westfalen erleichtert, gegen Schottergärten vorzugehen. Diese Änderung präzisiert ab dem 1. Januar 2024 das Verbot nicht begrünter Gartenflächen, indem explizit Schotter und Kunstrasen von der Gestaltung von Gartenflächen ausgeschlossen werden.

Andrea Wegner, ihres Zeichens Biologin und Fachreferentin beim Verbraucherzentralen-Projekt „Mehr Grün am Haus“, erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Damit wird es einerseits schwer werden, überhaupt noch neue Schottergärten anzulegen. Andererseits können Kommunen den Rückbau bestehender Schottergärten einfacher durchsetzen."

Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, deutet die Regelung als ein klares Signal an die Bürgerinnen und Bürger, dass Schottergärten keine Option mehr sind.

Die Entscheidung über die Durchsetzung des Verbots obliegt dabei den einzelnen Kommunen, mit dem "flächendeckenden Aufbau einer Gartenpolizei" rechne Sommer aber nicht. Stattdessen werde man auf Aufklärung und Förderprogramme setzen, habe man damit doch bereits gute Erfahrungen gemacht.

Die neue Regelung stärkt ein bereits bestehendes Gesetz, welches vorsieht, dass nicht überbaute Grundstücke wasseraufnahmefähig und begrünt sein müssen.

Wegner betont, dass Schottergärten, die diese Kriterien nicht erfüllen, faktisch schon länger verboten sind. Viele Kommunen in NRW seien daher in der Vergangenheit bereits mehrfach aktiv gegen Schottergärten vorgegangen, was teilweise mit erheblichen Diskussionen und rechtlichen Auseinandersetzungen einhergegangen war. Die Präzisierung der Regelung soll von daher nun helfen, solche Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

Dennoch gibt es Bedenken seitens des Städte- und Gemeindebundes. So kritisiert Sommer etwa, dass das Gesetz in einigen Punkten zu vage bleibt und den Kommunen nicht genügend Spielraum lasse, um die Gartengestaltung durch eigene Satzungen klarer zu regeln.

Wie ein Fall in Minden zeigt, gibt es jedoch bereits Rechtsprechungen, die den Rückbau von Schottergärten als verhältnismäßig ansehen.

Dort war im Kreis Gütersloh nämlich rechtskräftig durchgesetzt worden, dass die Eigentümer eines Mehrfamilienhauses die Schotterfläche um ihr Gebäude gegen eine Bepflanzung auszutauschen haben.

Im Zuge der Debatte um Schottergärten hebt Wegner hervor, dass es weniger um ästhetische Aspekte gehe, als vielmehr um weitreichende ökologische Zusammenhänge: Schottergärten heizen sich an heißen Tagen nämlich stark auf und beeinflussen vor allem in Städten das Mikroklima negativ.

Grüne Vorgärten hingegen bieten Lebensraum für Tiere und Pflanzen und fördern damit die Artenvielfalt.

Zudem tragen bepflanzte Gärten zur Vermeidung von Überflutungen bei, da sie das Wasser besser aufnehmen können. "Argumente, Schottergärten zurückzubauen, gibt es genug – gerade im dicht bebauten NRW mit seinem hohen Versiegelungsgrad", so Wegner.

