Neues Design, neuer Geschmack: Getränkeriese verändert beliebte Limonade – Im Hause Coca-Cola scheint man sich in Aufbruchsstimmung zu befinden, plant man dort doch nicht weniger als den Marken-Relaunch eines der beliebtesten Produkte im Sortiment. Die dazugehörige Marketingkampagne soll bereits im Laufe der nächsten Tage im Heimatmarkt Nordamerika starten, woraufhin dann der globale Rollout des neuen Markendesigns vorgenommen wird.

„Dies ist das Jahr von Fanta, in dem Fans das Unerwartete erwarten können“, wird Alison Chaney zitiert, die seit Juli 2021 als Kreativdirektorin der Coca-Cola Company in Nordamerika verantwortlich zeichnet.

Dem Unternehmen zufolge handelt es sich dabei um die „größte Kampagne der letzten zehn Jahre“.

Diese findet vor dem Hintergrund statt, dass Fanta bislang über kein weltweit konsistentes Markendesign verfügt. Während das Logo in Europa beispielsweise bereits vor sechs Jahren eine Überarbeitung erfuhr, und im Zuge dessen auch eine neue Flaschenform eingeführt wurde – die sogenannten „Twist-Bottles“ –, kommt in den USA immer noch das ursprünglich 2008 eingeführte Logo mit dem grünen Blatt und weißem Kreis zum Einsatz.

Künftig soll das weltweit gültige Logo aber nur noch aus der nun kantigeren Wortmarke bestehen.

Im Zuge des Relaunches werden aber nicht nur Markendesign und Flaschenform angepasst, auch der Geschmack wurde überarbeitet.

„Es ist immer noch die Fanta Orange, die Sie kennen und lieben, aber jetzt noch unwiderstehlicher köstlich“, erklärt Senior Brand Manager Chris Hunsaker im Rahmen einer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin:

„Wir hören unseren Verbrauchern immer zu, um ihre sich entwickelnden Geschmäcker zu verstehen und ihnen die bestmöglichen Produkte und Erlebnisse zu bieten, die am besten schmecken. Die Fans sehnen sich nach mehr von dem, was sie an Fanta Orange so lieben, und so haben wir die Rezeptur verbessert, indem wir die kräftigen, fruchtigen Eigenschaften verstärkt haben.“

Der neue Geschmack wird zunächst nur in Nordamerika Einzug halten, in anderen Ländern soll er aber noch in diesem Jahr ebenfalls Standard werden.

