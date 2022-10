Neuer Weltrekord: Athlet hebt 1.210 Pfund Geländewagen-Reifen – 2020 errang Oleksii Novikov den Titel des „World's Strongest Man“, 2022 erreichte der Athlet den dritten Platz. Der Ukrainer ist also bekannt für seine enorme Kraft, wurde zum „Europe's Strongest Man“ gekürt. Nun errang er zweit weitere Weltrekorde. Dabei konnte Novikov vor dieser Leistung nicht einmal richtig trainieren – er war wie viele Männer im wehrfähigen Alter für den Krieg seiner Heimat gegen Russland eingezogen worden.

Bilder einer Disziplin eines Strongman-Wettbewerbs gehen nun um die Welt, etwa auf dem Onlineforum Reddit, die Oleksii Novikov dabei zeigen, wie er insgesamt 1.210 Pfund Gewicht an Geländewagen-Bereifung (kreuz-)hebt. Präziser: Hummer-Reifen. Vollbracht hat er diese Leistung während des 2022er Events Shaw Classic.

Bei Reddit war seine Leistung untertitelt mit „HMRB, während ich diese 1.210 Pfund Hummer-Reifen hebe und so einen Weltrekord aufstellte.“ HMRB steht für „Haltet meinen Red Bull“, Novikov scheint kein Verächter von Energydrinks zu sein. Das Video wurde jedenfalls im Subreddt des Getränkeherstellers geteilt. Der Clip, der seitdem auch auf anderen sozialen Netzwerken und Videoportalen kreist, sorgt online bei vielen für Begeisterung, wie „LADbible“ berichtet.

So schrieb jemand: „Verdammt, das entspricht etwa 40 Säcken meines Hundefutters, alles auf einmal … Muss mal prüfen, ob der auch Lieferungen macht.“ Beim Shaw Classic holte Oleksii Novikov nach Wertung in allen acht Disziplinen final den vierten Platz, brach dabei nicht nur den Weltrekord im Reifen-Kreuzheben. So stellte er auch einen neuen für acht Wiederholungen mit der 110 Kilogramm-Zirkushantel auf. Die beeindruckende reife(n) Leistung erlebt ihr im folgenden Video:

Oder auch noch einmal hier ab ab Minute 6.16.:

