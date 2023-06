Neuer Service der Deutschen Post DHL: Kostenlose Paketmitnahme am Ablageort – Die Deutsche Post DHL startet einen neuen Service, der den Kunden kostenlos zur Verfügung steht und den lästigen Gang zur Postfiliale oder zur Packstation obsolet macht. Denn ab sofort bietet die Post die Möglichkeit, Pakete, die mit DHL versendet werden sollen, kostenfrei direkt von einem vorher festgelegten Ablageort zu Hause abholen zu lassen.

Komfortable und kostenlose Paketmitnahme für Kunden

Die Voraussetzung dafür ist, dass ein DHL-Bote ohnehin auf dem Weg zur Wohnadresse ist, um ein DHL-Paket zuzustellen. Sobald dies der Fall ist, können Kunden ab sofort die kostenlose Paketmitnahme in der Paketankündigung oder der DHL-Sendungsverfolgung hinzubuchen. Dies kann online oder über die Post & DHL App geschehen. Die DHL-Zusteller sind somit im Voraus informiert, dass sie eine Retoure oder Sendung von den Kunden mitnehmen können. Diese Mitnahme kann laut der Deutschen Post sowohl persönlich an der Haustür erfolgen als auch neuartig am vereinbarten Ablageort.

Bequeme Abgabe des Pakets am vereinbarten Ablageort

Das bedeutet, dass Kunden ihre Zusteller nicht mehr persönlich treffen müssen, um ein versandfertiges Paket zu übergeben. Stattdessen können sie es am vereinbarten Tag an ihrem festgelegten Ablageort hinterlegen. Die entsprechenden Zusteller erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Buchung erfolgt ist und wissen dann, dass ein Paket zur Mitnahme bereitliegt. Laut der Deutschen Post DHL werden derzeit monatlich etwa 40 Millionen Paketsendungen an einem vereinbarten DHL-Ablageort zugestellt, und diese Zahl steigt kontinuierlich an.

Kundenorientierung und Komfort stehen im Vordergrund

Mit dieser neuen buchbaren Paketmitnahme, die auch den Ablageort einschließt, geht die Deutsche Post DHL verstärkt auf die Wünsche der Kunden ein. Insbesondere Menschen mit Einschränkungen, sei es durch ein Handicap oder fortgeschrittenes Alter, haben bereits von der Paketmitnahme profitiert. Durch die Möglichkeit, die Mitnahme am Ablageort zu buchen und die Sendung dort zu hinterlegen, wird das Angebot jetzt noch komfortabler.

Wichtige Hinweise zur Nutzung des Services

Wie die Post betont, ist eine ausreichende Ladekapazität im Zustellfahrzeug eine Voraussetzung für die Paketmitnahme. Die buchbare Paketmitnahme ist nur in Verbindung mit einer ankommenden Sendung mit Sendungsverfolgung kostenlos verfügbar. Das Paket muss ordnungsgemäß verpackt und ausreichend frankiert sein. Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, das Paket persönlich und spontan dem Zusteller an der Haustür zu übergeben, ohne vorherige Buchung und kostenfrei.

Paket nur abholen lassen? Das kostet 3 Euro

Wenn Kunden dagegen lediglich ein Paket abholen lassen möchten, ohne zeitgleich ein Paket zu empfangen, fällt eine Gebühr von 3 Euro an.

Quelle: pcwelt.de