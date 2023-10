Neue Studie: So erleben Menschen das Sterben – Die Frage, was nach dem Tod auf uns wartet, wird die Menschheit vermutlich ewig beschäftigen, wenn auch zumindest sicher ist, dass ein jeder von uns eines Tages genau das erfahren wird. Für die noch Lebenden auf der Erde bleibt zunächst jedoch nur, entweder eine Antwort in der Religion zu finden, oder sich auf die Erkenntnisse der Wissenschaft zu stützen.

Letztere konnte in diesem Zusammenhang bereits im Frühjahr dieses Jahres feststellen, dass die Gehirnaktivität von sterbenden Menschen in dem Moment rapide ansteigt, sobald man sie von lebenserhaltenden Geräten trennt.

Die Studie umfasste jedoch lediglich vier komatöse Patienten, und auch nur die Hälfte davon wies einen per Elektroenzephalografie (EEG) gemessenen Anstieg an Gammawellen in verschiedenen Hirnregionen auf, die Experten zufolge mit erhöhter geistiger Klarheit, Konzentration und besserer Informationsverarbeitung in Verbindung gebracht können.

Eine weitere Studie zu diesem Thema deckt sich jedoch mit den bisherigen Erkenntnissen.

Ein Forscherteam der New York School of Medicine untersuchte eine Gruppe von 567 Patienten, denen zwischen April 2013 und Mai 2015 ein Herzstillstand wiederfahren war. Weitere Gemeinsamkeiten: Alle waren über 18 Jahre alt und der Herzstillstand dauerte mehr als fünf Minuten an. 213 Personen der Gruppe überlebten, 28 davon wurden von den Experten genauer untersucht und zu ihren Erfahrungen befragt.

Um eine eventuelle Beeinträchtigung der Gehirnleistung festzustellen, ausgelöst durch den Herzstillstand, kam der sogenannten Abbreviated Mental Test Score (AMTS) zum Einsatz. Bei diesem wird anhand von zehn Aufgaben die geistige Funktionsfähigkeit bei Menschen festgestellt – so etwa zur Orientierungsfähigkeit in Raum und Zeit oder auch anhand von einfachen Rechenaufgaben.

Von den 28 Probanden erhielten 25 mehr als sechs Punkte.

Diese wurden anschließend auf Basis eines vorgefertigten Fragenkataloges und der Nahtoderfahrungsskala zu ihren bewussten Wahrnehmungen während der Wiederbelebung befragt.

Dabei konnten die Patienten 20 Aussagen zu Erfahrungen während des Sterbens auf einer Skala von null bis vier bewerten – etwa „Sie haben Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit gesehen oder wiedererlebt“ oder „Sie hatten den Eindruck außerhalb oder losgelöst von ihrem Körper zu sein“.

Wie sich zeigte, erinnerten sich die Patienten an Momente wie das Aufwachen aus dem Koma während der Herz-Lungen-Wiederbelebung oder das Aufwachen aus dem Koma erst einige Zeit nach der Wiederbelebung, dazu noch an die Todeserfahrung an sich sowie an Träume oder traumähnliche Erfahrungen.

Aus dieser Erkenntnis lässt sich schließen, dass Menschen im Falle eines Herzstilstandes immer noch ein Bewusstsein haben, welches in der Lage ist, die Umgebung wahrzunehmen, selbst wenn es von außen betrachtet keinerlei Anzeichen dafür gibt.

„Menschen, die einen Herzstillstand erlitten haben, erleben die Erinnerung an den Tod, einschließlich eines klaren, zielgerichteten Rückblicks auf ihr Leben“, stellen die Forscher im Rahmen ihrer Studienergebnisse fest.

„Dieser konnte zum ersten Mal mithilfe von Gehirnmonitoren verfolgt werden.“

Ebenfalls interessant: Bei 40 Prozent der Patienten bei denen bereits ein Aussetzen der Hirnaktivität attestiert worden war, setzte diese nach den bis zu 60 Minuten andauernden Wiederbelebungsmaßnahmen wieder ein.

„Bisher ging man davon aus, dass das Gehirn zehn Minuten nach Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr durch den Herzstillstand irreversible Schäden davonträgt“, betont der für die Untersuchung federführende Kardiologen Sam Parnia. „Unsere Studie zeigt aber, dass das Gehirn seine elektrische Aktivität deutlich später wiederherstellen kann.“

Die Autoren der Studie gehen auch darauf ein, weshalb so viele Menschen mit Nahtoderfahrungen davon berichten, dass das eigene Leben vor dem inneren Auge vorbeigezogen sei. Ihnen zufolge lässt sich dies damit erklären, dass unser Gehirn normalerweise Barrieren installiert hat, damit nicht ununterbrochen Erinnerungen und Gedanken auf uns einprasseln, und diese im Sterbeprozess fallen.

Zwar seien noch weitere Studien für fundierte Erkenntnisse nötig, doch schon jetzt könnten die bisherigen Ergebnisse Auswirkungen darauf haben, wie Menschen zukünftig wiederbelebt werden sollten.

So ist der Intensivmediziner Lakhmir Chawla, der selbst zu EEG-Aktivitäten forscht, dem „Standard“ zufolge der festen Überzeugung, dass Patienten bei Wiederbelebungsmaßnahmen so behandelt werden müssen, „wie wenn sie wach wären“.

Zudem sollte man auch dann Familie oder Freunde zum Patienten lassen, wenn diese nicht gerettet werden können, sei man doch vermutlich auch in den letzten Minuten seines Lebens in der Lage, sie zu hören oder wahrzunehmen.

Quellen: stern.de , t-online.de