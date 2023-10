Neue Regel sorgt für Aufsehen: Schüler sollen eigenes Klopapier mitbringen – Zu den unangenehmsten Erfahrungen in einer zivilisierten Welt gehört es wohl, nach einem großen Geschäft in einer öffentlichen Toilette kein Klopapier vorzufinden. Wer schlau ist, der checkt vorher die Lage, oder sorgt einfach selbst vor. So wie nun auch die Schüler an einer Gesamtschule in Halle, denen wegen anhaltendem Vandalismus vorerst kein Klopapier in den Toiletten mehr bereitgestellt wird.

In einem Brief an die Eltern erklärte der Schulleiter, dass in seiner Schule täglich Toilettenpapierrollen in die Klobecken gestopft würden, was neben dem materiellen Schaden auch noch erhebliche hygienischen Probleme und Unannehmlichkeiten nach sich zöge.

Seine Empfehlung von daher: eigenes Toilettenpapier mitzubringen – alternativ stünden Rollen aber auch im Sekretariat zur Verfügung.

Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärte der Schulleiter, dass das Problem schon seit längerem bestehe, und wie bedauerlich er es finde, dass seine Schule ausgerechnet wegen einer derartigen Maßnahme nun in die Schlagzeilen geraten sei. Immerhin gebe es daneben noch zahlreiche positive Aktionen der vielen engagierten Lehrer und Schüler.

„Das ist jetzt auch eine gewisse Hilflosigkeit“ gibt der Schulleiter zu.

Nun hoffe er, dass sich die Lage durch Gespräche zwischen den Lehrkräften und der Schülerschaft bald bessere und man die Maßnahmen zu den Herbstferien hin wieder als beendet erklären könne.

Quelle: spiegel.de