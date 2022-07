Neue Lebensmittel-Knappheit bei REWE: „Nie da gewesene Ausnahmesituation“ – Weltweit leidet die Lebensmittelversorgung unter einer Vielzahl von negativen Auswirkungen und Faktoren. Neben den Jahren der Coronasituation in vielen Ländern setzt nun etwa auch der Krieg in der Ukraine der Versorgungslage mit Nahrungsmitteln zu, sorgt für Engpässe in manchen Supermärkten. Globale Herausforderungen, mit denen auch die große Supermarkt-Kette Rewe zu kämpfen hat. Nicht nur steigende Preise sind die Folge – sondern auch die Angebotspalette für Obst und Gemüse könnte sich ändern.

So berichtet der Rewe-Geschäftsleiter für den Bereich Ultrafrische, Eugenio Guidoccio, dass es durch den Krieg zu einer „dramatischen, nie da gewesenen Ausnahmesituation“ auf dem weltweiten Obst- und Gemüsemarkt kommt. Nach der Corona-Krise werde die Lebensmittelbranche in diesem Bereich nun erneut stark belastet, so Guidoccio. So erklärte der Geschäftsleiter der „Lebensmittel Zeitung“ gegenüber, dass sich die Märkte nicht mit der gegenwärtigen inflationären Preisentwicklung decken.

Was die Knappheit für Verbraucher bedeutet

Eine geringere Nachfrage seitens der Verbraucher führe aus diesem Grund zu einer Absatzkrise. Von dieser sind wiederum die Supermärkte dem Rewe-Geschäftsleiter zufolge betroffen. Laut Guidoccio werden sich diese Entwicklungen auch auf die Erzeuger der Waren auswirken – was wiederum zu einem Strukturbruch in ganz Europa führen könne. Das Überleben von Unternehmen, die bislang als wichtige Erzeuger auf dem Obst- und Gemüsemarkt dienen, sehe er in Gefahr.

Demzufolge werden auch Verbraucher die Folgen im Einzelhandel zu spüren bekommen – weitere Sortimentsverschiebungen bei geringerer Verfügbarkeit bestimmter Erzeugnisse könnten sich auf die Obst- und Gemüsepalette auswirken. So beobachtete Guidoccio etwa beim Steinobst eine Nachfrage, die so gering sei wie zuletzt bei der Währungsumstellung von der D-Mark auf den Euro.

Gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“ sagte er wörtlich:

„Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass zur Zeit die gesamte Warengruppe danieder liegt.“ Für Rewe hatte der Geschäftsleiter in den letzten Jahren für eine Neustrukturierung des Obst- und Gemüsegeschäfts gesorgt. Das hatte er so disponiert, dass es auf eine Weise arbeitet, die es unabhängiger von externen Logistikstrukturen und Beschaffungssystemen macht, wie „Ruhr24“ ausführt. Wie die „Lebensmittel Zeitung“ dem Portal mitteilte, habe Rewe so angemessen auf bisherige Herausforderungen reagieren können.

Etwa durch eine Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Eurogroup und Campiña Verde, was Rewe eine Beschaffungsbasis gestattet, die der Kette erlaubt, die Hälfte ihres Obst- und Gemüsebedarfs zu decken, wie Guidoccio ausführte. Man habe zudem den direkten Warenbezug in den Ursprungsländern weiter vorangetrieben. Der Lebensmitteleinzelhändler hatte in den letzten Jahren „Ruhr24“ zufolge insbesondere mit sogenannten Obst- und Gemüsedrehscheiben überzeugen können.

Dabei handelt es sich um Verteilungsstandorte, welche gestatten, die Reifung von Obst und Gemüse ebenso zentral durchzuführen wie Importe aus Ursprungsländern.

Quelle: ruhr24.de