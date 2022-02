Neue Funktionen für Kunden: Sparkasse überarbeitet Online-Banking – Die Sparkasse überarbeitet aktuell ihr Portal zum Online-Banking. Wie es heißt, soll die neue Ansicht mehr Übersicht bieten und eine intuitivere Bedienung erlauben. Derzeit befindet sich das neue Online-Banking zwar erst in der Testphase, einige Kunden haben aber bereits die Möglichkeit, anhand einer Demo-Version hineinzuschnuppern, um sich anschließend für das neue System registrieren zu können.

Laut „Chip.de“ wird das neue Design bislang lediglich bei ausgewählten Sparkassen angeboten – so zum Beispiel bei den Sparkassen Hannover, Taunus oder auch Hanau. „Merkur.de“ listet außerdem noch Nürnberg, Paderborn, Düsseldorf und Bremen auf.

Wie es heißt, werde sich der „Soft-Launch“ voraussichtlich noch über das Jahr 2022 ziehen, bis dann sukzessive alle Filialen nachziehen.

Zu den Neuerungen gehört, dass es Kunden bald möglich sein wird, die eigenen Konten im „Drag and Drop“-Verfahren neu anzuordnen. Und das Beste daran ist, dass dies nicht nur für Depots bei der Sparkasse selbst gelten soll.

Den Medienberichten zufolge, wird man künftig auch Online-Konten anderer Banken importieren können, und hat so sämtliche Finanzen über ein einziges Portal im Überblick.

Außerdem lassen sich der neuen Umsatzliste sämtliche Kontoaktivitäten auf einen Blick entnehmen. Die Transaktionen sind dabei nach Tagen sortiert und werden mit einem Händler-Logo markiert.

Zudem sollen der Login sowohl im Browser als auch via App vereinfacht und der Bereich „Daueraufträge“ direkt in der entsprechenden Maske integriert werden, was Nutzern Klicks und damit auch Zeit spart.

Quellen: merkur.de , chip.de