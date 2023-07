Neue Boris Becker Doku: Ex-Partnerinnen packen über Ex-Tennis-Ikone aus – Der persönlich wohl einschneidendste Negativpunkt im Leben des einstigen Tennis-Stars Boris Becker dürfte sicherlich seine Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung in Millionenhöhe gewesen sein. Das brachte Becker zwei Jahre und sechs Monaten Gefängnis ein. Und auch wenn er mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist, so schwingt die ganze Sache bis heute nach.

Doch nicht nur das, generell kann die ehemalige Tennis-Ikone auf ein turbulentes Leben zurückblicken. Kein Wunder, dass es zu Becker mehrere Dokumentationen gibt. Die jüngste Doku war „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, auf die nun eine weitere folgt.

Weitere zweiteilige Dokumentation

Der Titel dieser zweiteiligen Dokumentation lautet „Boris Becker: The Rise and Fall“ und soll eine Art Charakterstudie werden, die das Leben des Promis beleuchtet: von Beckers Wimbledon-Sieg im Jahr 1985 bis hin zu seiner Zeit im britischen Gefängnis. Auch diese Dokumentation soll weitere exklusive Interviews und darüber hinaus bis dato unveröffentlichtes Material aus dem Familienarchiv beinhalten.

Pikant dürfte es auf alle Fälle werden, denn in „Boris Becker: The Rise and Fall“ kommt nicht nur Noch-Ehefrau Lilly Becker zu Wort, auch einige seiner Ex-Partnerinnen packen aus. So wie Beckers Ex-Verlobte Alessandra Meyer-Wölden, die in der kommenden Doku laut „Bild“ ganz offen über ihre Zeit mit Becker spricht. Meyer-Wölden zu den Anfängen:

„Meine Freundinnen meinten: Gib ihm eine Chance.“

„Es fing normal an, bis ich realisierte: Himmel, dieser Mann ist hinter mir her. […] Boris war charismatisch. Zu meinem Geburtstag stieg er ins Flugzeug, kam angeflogen. Er war gar nicht eingeladen, tauchte plötzlich auf. Ich war verzaubert, dass so ein Mann sich so sehr um mich bemühte. Meine Freundinnen meinten: Gib ihm eine Chance.“

Nachdem man sich überraschend nach nur wenigen Wochen verlobte, hielt die Beziehung daraufhin gerade einmal drei Monate. Für Lilly Becker war die Verlobung von Becker und Meyer-Wölden laut „Bild“ alles andere als einfach. Beckers Noch-Ehefrau:

„Ich fühlte mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt.“

„Ich fühlte mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt. Diese Frau ist jünger, schön. Das war niederschmetternd. […] Ich versuchte, (...) jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen.“ Zwar gab es zwischen den beiden noch mal ein Liebes-Comeback, doch das brauch letztendlich auch wie ein Kartenhaus zusammen.

Lilly Becker sagt heute über ihn: „Er ist süß, freundlich, lustig, aber er ist auch arrogant, er ist ein Lügner. Ich war so schwer verliebt in ihn. In sein Charisma, seine Leidenschaft, seinen Humor. Die Dinge, für die ihn auch die Öffentlichkeit so liebt.“

Wer Lust auf die Becker-Doku bekommen hat, muss sich noch bis zum 4. August 2023 gedulden, wenn „Boris Becker: The Rise and Fall“ auf Paramount+ zu sehen sein wird.

