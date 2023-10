Neue Berechnung: So viel Geld steht jedem Deutschen zur freien Verfügung – Im gleichen Maße, wie die Inflation die Preise in die Höhe getrieben hat, hat sie auch die davon betroffenen Menschen vorsichtiger werden lassen. Die Euros sitzen nun einmal nicht mehr so locker wie zuvor, wenn knapp bemessene Budgets bereits von den Artikeln des täglichen Grundbedarfes gefressen werden. Aber wie viel Geld haben die Menschen in Europa überhaupt zur Verfügung? Genau dieser Frage ist das Marktforschungsinstitut GfK nachgegangen.

Dort berechnete man konkret die Pro-Kopf-Kaufkraft der einzelnen EU-Länder.

In dem Ranking konnte sich Deutschland recht weit vorne positionieren, wenn auch nicht mehr so gut wie zuvor. Den Berechnungen zufolge hat jeder Einwohner nach Steuern und Sozialabgaben inklusive Transferleistungen hierzulande durchschnittlich 26.271 Euro zur Verfügung.

Damit rutscht Deutschland im europäischen Vergleich von seinem vormals achten nun auf den neunten Platz.

An der Spitze rangieren die Liechtensteiner mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 68.843 Euro. Auf dem zweiten Platz folgen die Schweizer mit 49.592 Euro, auf dem dritten die Luxemburger mit 40.931 Euro. Danach kommen Island, Dänemark, Irland, Österreich und Norwegen.

Die Schlusslichter bilden Belarus, Kosovo und auch die Ukraine, wo die Menschen der GfK zufolge nur 2.478 Euro pro Kopf haben.

Auf Europa in seiner Gesamtheit gerechnet, beträgt die durchschnittliche Kaufkraft 17.688 Euro.

Alles in allem summiert sich das Geld, welches den Menschen in den 42 europäischen Staaten für Essen, Wohnen, Dienstleistungen, Energiekosten, private Altersvorsorge, Versicherungen, Urlaub, Mobilität und Konsum zur Verfügung steht, auf 12,1 Billionen Euro.

Wie es weiter heißt, sei die Kaufkraft pro Kopf gegenüber dem Vorjahr nominal zwar um 5,8 Prozent gewachsen, was die immer noch hohe Inflation aber nicht vollständig abfangen könne. Zudem gebe es in vielen Ländern regionale Unterschiede.

