Neue archäologische Erkenntnisse: Menschenopfer und brutale Rituale der Maya – Die Hochkultur der Maya fasziniert vor allem wegen ihrer beeindruckenden Bauwerke und kolossalen Städte, die sie vor Jahrtausenden errichtete. Doch die Maya waren auch für ihre brutalen Bräuche und blutigen Rituale bekannt.

So war es in der Blütezeit ihrer Kultur zwischen 400 und 900 nach Christus üblich, Menschen zu töten und zu opfern, damit die Götter besänftigt werden. Seither gingen die Forscher der Frage nach, wie diese Rituale aussahen und welche Hintergründe sie hatten. Nun scheinen Archäologen darauf Antworten gefunden zu haben.

Neue Erkenntnisse

So rekonstruierte die Archäologin Holley Moyes zusammen mit dem Archäologen Jaime J Awe in einer der Höhle die Geschehnisse von damals und erlangte dadurch neue, spannende Erkenntnisse. Die besagte Höhle heißt Actun Tunichil Muknal und wurde 1989 entdeckt. Sie liegt im heutigen Belize, das vor Tausenden von Jahren ein Teil des großen Maya-Reichs war.

In der Höhle entdeckte man 21 menschliche Skelette, wozu auch welche von Kindern unter fünf Jahren gehörten. Laut den Forschern wurden sie dort allerdings nicht bestattet, sondern wurden dort geopfert. Zu dieser Annahme kamen die Forscher aufgrund der räumlichen Anordnung der Skelette. Zudem fand man einige Artefakte, die auf damalige Rituale hinwiesen.

Aufwendig gestaltetes Theaterstück

Anhand dieser Dinge konnten die Forscher rekonstruieren, was sich in dieser Höhle wohl abgespielt haben mag. Leider gibt es keine detaillierten Berichte aus der Zeit über die Maya-Opferungen, was die Überprüfung des Ganzen sehr schwierig macht. Dennoch gehen die beiden Archäologen im Fall der Toten in der Höhle davon aus, dass es sich hierbei um ein aufwendig gestaltetes Theaterstück handelte, bei dem die Maya mythische Erzählungen aufgriffen.

Hierbei kamen die Forscher zu dem Schluss, dass es sich um die Geschichte der Zwillinge Hunahpú und Ixbalanqué handelt. Diese stiegen in den Geschichten der Maya in die Unterwelt hinab, um dort die Götter zu einem Ballspiel herauszufordern. Der Erzählung nach besiegten sie die Götter und stiegen anschließend als Sonne und Mond zum Himmel empor.

„Sie repräsentieren einen der heiligsten Orte für die Maya.“

Für die Forscher würden die Opferungen diesen Mythos nachstellen, auch weil Höhlen beim Maya-Volk als eine Art Tor zur Unterwelt verstanden wurden. Holley Moyes: „Sie repräsentieren einen der heiligsten Orte für die Maya.“ Die Maya machten damals die Götter der Unterwelt für all mögliche Katastrophen wie zum Beispiel Dürreperioden verantwortlich.

Um diese zu besänftigen brachte man ihnen Opfer. Laut den Überlieferungen aus der damaligen Zeit durften die Menschen aber nur beschädigte Dinge den Unterwelt-Göttern darbieten. Dies unterstreichen vor allem die zahlreichen kaputten Artefakte, die man in den Höhlen der Maya findet. Weshalb möglicherweise eben auch die grausamen Menschenopfer dazu gehörten.

