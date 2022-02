Neuer Bluttest kann Alzheimer erkennen – Demenzerkrankungen wie Alzheimer sind eine Geißel der Menschheit, gegen welche die medizinische Wissenschaft mit harten Bandagen kämpft. Nun ist es Wissenschaftlern der Washington University School of Medicine in St. Louis gelungen, einen Durchbruch zu erzielen: Mit ihrem neuen Bluttest können erste Anzeichen einer Alzheimer-Erkrankung bereits in frühen Stadien entdeckt werden. Es sind gute Neuigkeiten für Patienten in frühen Stadien.

Wie „RTL“berichtet, haben die Experten ihre Studienergebnisse im Fachjournal „Neurology“ veröffentlicht – Ergebnisse, welche Betroffene optimistischer für bessere Behandlungsschritte stimmen könnten. Der Test erlaubte es den US-Experten in ihrer Studie mit 500 teilnehmenden Personen zu ermitteln, ob sich im Blut der Probanden zwei bestimmte Stoffe befinden: die beiden Amyloid Beta Proteine Aβ42 und Aβ40.

Entscheidende Rolle dieser beiden Proteine:

Dem Bericht zufolge sind diese Stoffe Auslöser sogenannter „amyloider Plaques“ im menschlichen Gehirn. Diese Ablagerungen stellen eines der Erkennungsmerkmale von Alzheimer dar. Studienleiter und Neurologie-Professor Randall J. Bateman kommentierte in einer Pressemitteilung seiner Fakultät:

„Unsere Studie zeigt, dass der Bluttest eine zuverlässige Methode für den Nachweis amyloider Plaques im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit bietet, selbst bei Patienten, die noch keinen kognitiven Rückgang erfahren.“ Bei Alzheimer-Kranken lagern sich gehäuft Proteine in Form der genannten amyloiden Plaques ab. Bei ihrer Häufung beginnen sie, die Signale zwischen den Nervenzellen zu stören und zu unterbrechen.

Die Konsequenz:

Störungen des Gedächtnisses, Probleme bei der Orientierung und sprachliche Beeinträchtigungen können Betroffene plagen. Auch heute schon können die amyloiden Plaques zwar im Gehirn ermittelt werden, dazu sind jedoch teure oder nicht risikolose Methoden wie PET-Scans oder Nervenwasser-Entnahmen im Lendenwirbelbereich notwendig. Das Besondere am Bluttest: Dieser könnte sich dem Bericht zufolge mit rund 500 US-Dollar (umgerechnet rund 447 Euro) in einem vielfach günstigeren Bereich bewegen.

Es ist nicht das einzige Verfahren dieser Art: Experten der Ruhr-Universität Bochum gelang es bereits zuvor, mit einem Test bei vermeintlich gesunden Personen Alzheimer im Blut bis zu 14 Jahre vor Ausbruch der eigentlichen Krankheit aufzuspüren. Mit der Methode von Bateman und seinem Team könnten Personen, die sich im Frühstadium der Alzheimer-Demenz befinden, rascher und weniger kostenaufwendig ausgemacht werden, so der Neurologe.

Die Hoffnung der Wissenschaftler:

Die kostengünstige und schnellere Entdeckung könnte die Behandlungsoptionen von Betroffenen direkt beeinflussen: Bei Personen in sehr frühen Stadien der Alzheimer-Demenz kann der Krankheitsverlauf mithilfe von körperlicher Aktivität und Gedächtnisübungen verzögert werden. Überdies können Medikamente für die Verlangsamung verabreicht werden, deren Wirkung umso besser ist, je früher mit der Einnahme begonnen wird.

Quelle: rtl.de