Der Couchmaster „CYBOSS“ im Test – Es gibt Produkte, die erzählen ihre Entstehungsgeschichte gewissermaßen von selbst. So zum Beispiel die Couchmaster-Serie aus dem Hause nerdytec, die vermuten lässt, dass jemand ursprünglich mit einfachen Provisorien ein gemütliches Homeoffice- und Gaming-Umfeld zusammengestellt, es für gut befunden und dann ein verkaufsfähiges Produkt daraus entwickelt hat:

Ein Couch-Desk – also ein mobiles Setup, welches Ergonomie mit purer Gemütlichkeit kombiniert.

Die Idee kommt offenbar gut an, denn im Hause nerdytec feilt man ständig daran weiter, und bringt immer neue Produktspezifikationen für unterschiedliche individuelle Bedürfnis auf den Markt.

Mit dem CYBOSS hat man dort nun aber den nach eigenen Aussagen „ultimativen“ Couchmaster am Start.

Einer solchen Aussage wollten wir natürlich auf den Zahn fühlen, und haben uns den neuen großen Bruder der Couchmaster-Familie dazu einmal näher angesehen, wozu uns der Hersteller freundlicherweise ein Testmuster zur Verfügung gestellt hat.

Was den CYBOSS gleich auf den ersten Blick auszeichnet, sind seine Dimensionen. Deutlich breiter als seine Vorgänger bietet er damit nun auch Platz für beleibtere Menschen, ermöglicht verschiedene Sitzhaltungen und vergrößert die Arbeitsfläche spürbar.

Das Grundprinzip bleibt dabei gleich: Der Anwender sitzt bequem auf seiner Couch oder auch dem Bett zwischen zwei gepolsterten Kissen, auf denen wiederum eine Auflagefläche für den Laptop, die Maus und diverses Zubehör ruht. Die Kissen sorgen dabei für eine Positionierung der Arme im ergonomischen 90-Grad-Winkel, das gesamte Setup insbesondere bei ausführlichen Gaming-Sessions und langen Home-Office-Tagen für eine gesunde und gerade Sitzposition, um Haltungsschäden und Rückenschmerzen effektiv vorzubeugen.

Vieler Einzelteile bedarf es dafür nicht:

In dem Paket finden wir die zwei Kissen in schwarzem Wildleder-Look mit den Maßen 65 x 24 x 21 cm, die Auflagenplatte aus schwarz eingefärbtem Bambusholz mit den Maßen 100 x 39,3 cm, ein 30 x 25 cm großes Mauspad mit nerdytec-Logo plus passendem Klebepad, eine Maustasche nebst Klebestreifen, zwei weitere Klebestreifen mit Kunstlederüberzug für die Handballenauflagen und natürlich die Anleitung.

Normalerweise vakuumiert verschickt, um den Schadstoffausstoß beim Transport zu verringern, kamen die Kissen in unserem Falle schon vollständig entfaltet an, was laut Hersteller ansonsten rund 24 Stunden in Anspruch nehmen soll.

Wir konnten von daher sofort loslegen und waren direkt angetan von der guten Verarbeitungsqualität.

Der an Wildleder erinnernde Stoff fühlt sich samtig und angenehm an, die grau abgesetzten Nähte wirken äußerst sauber und gerade. Der Schaumstoffkern ist vergleichsweise fest und garantiert damit, dass die Auflagen auch nach intensivem Gebrauch nicht so schnell durchweichen – ein Punkt, an dem viele Möbelhersteller bekanntermaßen sparen.

Der Reißverschluss zieht sich über die gesamte Unterseite und praktischerweise auch noch über eine der Stirnflächen, so dass sich der Kern problemlos entnehmen lässt, um den Stoff bei 30 Grad zu waschen. An beiden Seiten der Kissen hat der Hersteller außerdem noch jeweils zwei identische Taschen mit Gummibünden für Zubehör und Peripherie spendiert.

In Sachen Qualität steht das handgearbeitete XXL-Auflagenbrett aus stabilem und dennoch leichtem Bambusholz den Kissen in nichts nach.

Auf den ersten Blick fallen sofort die Lüftungsschlitze in der Mitte auf, die bei Notebooks einer Größe von bis zu 19 Zoll für stets ausreichend Lüftung sorgen. Die Positionierung in der Mitte erlaubt es Rechts- und Linkshändern gleichermaßen, mit dem CYBOSS zu arbeiten und zu spielen. In diesem Sinne ist die vordere Kante auch an beiden Seiten in einem Bereich von 22 cm für eine bequeme Auflage der Handballen beim Arbeiten mit der Maus abgerundet. Die im Lieferumfang enthaltenen Kunstleder-Klebestreifen glätten den Bereich zusätzlich ab und verbessern das Hautgefühl.

Auch an eine runde Vertiefung für Getränke und Becher hat man gedacht, ein 31 cm langer und 1 cm breiter Schlitz an der rechten Oberseite dient zum Aufstellen von Tablets oder Handys – Löcher für Ladekabel sind vorhanden, ein Plastik-Adapter für einen sichereren Stand sehr schmaler Geräte liegt bei. Zum Verstauen der Maus dient außerdem noch eine kleine Tasche mit Druckknopf, die gemäß des vom Hersteller vorgeschlagenen Setups mittels eines Klebebandes an der rechten Stirnseite des Boards angeklebt wird. Auf Wunsch lässt sich auch das große Mauspad mit dem beigelegten Klebepad fixieren.