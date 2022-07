Naturgewalten: Beeindruckender Bärenkampf im Video – Tierdokumentationen und unzählige Aufnahmen von Menschen sorgen immer wieder mit beeindruckenden Bildern für Aufsehen. Insbesondere, wenn sie die rauen und dennoch immerzu faszinierenden Naturgewalten zeigen.

Schließlich geht es in der Tierwelt oftmals nicht gerade zimperlich zur Sache. So zu sehen in einem neuen Video, das einen gewaltigen Bärenkampf zeigt. Die Aufnahmen stammen vom Fotografen und Guide Tero Pylkkänen, er drehte sie von einer Beobachtungshütte aus in Finnland. Dort wurde er in der finnischen Region Kuhmo Zeuge, wie sich zwei Braunbären duellierten.

Seltene Tieraufnahmen

Während man Braunbären in Finnland recht oft beobachten kann, sind die Kämpfe unter ihnen jedoch recht selten zu beobachten. Laut Pylkkänen wartete er rund eine Stunde an seinem Spot, als sich der erste Bär zeigte. Wieder eine Stunde später tauchte dann der zweite Braunbär auf der Bildfläche auf.

Die beiden männlichen Tiere fingen daraufhin an, sich zu belauern. Pylkkänen beobachtete das Geschehen weiter und geschlagene vier Stunden, nachdem er das erste Mal den Beobachtungsposten betrat, kam es nur wenige Meter von ihm entfernt zum imposanten Kampf der beiden Bären-Kraftpakete.

Quelle: geo.de