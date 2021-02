Naturgewalt vs. Industrieprodukt

Naturgewalt vs. Industrieprodukt: Wie reagiert eine Raviolidose auf Lava? – Man sollte meinen, dass es zu dem folgenden Video nicht allzu viel zu sagen gibt, sind sowohl Handlung als auch Akteure dieses Kammerspiels doch recht überschaubar: Wie reagiert eine Raviolidose auf Lava? Aber wie ein Blick in den Begleittext zeigt, hat der Macher des YouTube-Kanals „lavapix“ einiges dazu zu sagen.

Zunächst einmal äußert er sich zu einem vorherigen Video, in dem eine Coladose die Hauptrolle spielte. Allerdings haben sich viele Zuschauer wohl enttäuscht geäußert, weil diese von der Lava recht unspektakulär einfach überspült worden war und nichts explodiert ist.

Von daher soll es diesmal eine Dose Ravioli der Marke „Chef Boyardee“ richten, und – so viel sei bereits verraten – die überzeugt auf ganzer Linie. Mit einer zwischen den Zeilen deutlich spürbaren Faszination und Begeisterung für die Sache beschreibt der Lavafilmer die Vorgänge und gibt kund, dass später nur fünf Ravioli gefunden werden konnten.

Die Dose selber existiert seinen Angaben zufolge nicht mehr: „Sie ist geschmolzen und wurde in ihre Moleküle zerlegt. Die Lebensmittel“, fügt er hinzu, „waren seit über einem Jahr abgelaufen.“

Um Kritikern seines Tuns zuvorzukommen, betont der Macher, dass seine Videos nicht in einem Nationalpark gedreht werden. Auf Hawaii sucht sich die Lava ihren Weg auch außerhalb der Parks und fließt dabei mitunter auch durch Privatgrundstücke. „Sie kümmert sich nicht darum, was in ihrem Weg liegt und zerstört alles.“

Und einen guten Rat zum Schluss gibt es (frei übersetzt) ebenfalls: „Versuchen Sie das nicht zu Hause. Wobei dies natürlich das geringste ihrer Probleme wäre, wenn sie einen Lavastrom bei sich zu Hause hätten.“

Recht hat er!