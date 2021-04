Naturgewalt: Gigantische Schnee-Lawine gefilmt – Was ist weiß und stört einen Urlaub in den Schweizer Alpen? Richtig: eine Lawine. Oder zumindest eine Lawine, der im Weg zu stehen man das Pech hat. Denn aus sicherer Entfernung beobachtet, kann so ein Abgang von Schneemassen auch eine erhabene Schönheit ausstrahlen, wie das folgende Video beweist.

Derartige Bilder kennt man sonst nur aus Action- und Katastrophenfilmen: Eine gewaltige Schneelawine stürzt einen Berg hinab, und begräbt dabei nicht nur den Wald, sondern schließlich auch ein kleines Haus auf einer Lichtung.

Zwar lässt das Video Informationen zu dem genauen Ort des Abganges missen, jedoch ist in den Kommentaren die Rede davon, dass die Aufnahmen an der „Grenze zwischen Österreich und der Schweiz (Tirol/Graubünden)“ aufgenommen wurden, und zwar „von der österreichischen Talseite her […], mit Blick rüber in die Schweiz.“

Und tatsächlich ergab eine kurze Recherche auf Basis dieser Informationen, dass es sich dabei um eine künstlich vom Lawinendienst des Tiefbauamtes Graubünden bei Vinadi im Unterengadin ausgelöste Lawine handelt, im Zuge derer niemand zu Schaden kam.

Mit der kontrollierten Sprengung sollte die Straße im Tal gesichert und eine große Schadenlawine bei weiteren Schneefällen verhindert werden. Zu derartigen Mitteln wird nur in außerordentlichen Situationen gegriffen, wenn eine Lawinengefahrenstufe von vier oder fünf besteht.

Und: Obgleich die Lawine gewaltig aussieht, sind dabei doch tatsächlich lediglich kleinere Waldschäden an einzelnen Bäumen zu verzeichnen gewesen.