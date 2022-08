Natur-Schauspiel aus der Nähe: Durstige Hornissen und Ameisen am Wasser – Wer gerne Tierfilme schaut, kennt das Szenario: In der afrikanischen Savanne ist Trockenzeit, bis auf wenige Wasserlöcher gibt es nur wenig Zugang zum kühlen Nass. Von Helikopter oder Drohne aus sieht man als Zuschauer Löwen, gewaltige Antilopenherden und Elefanten an einem Schlammtümpel, in dem Krokodile auf Beute lauern. Doch für so einen Anblick muss man nicht weit schweifen – in Deutschland haben einige die Light-Version im Garten.

Keineswegs nur wenn es heiß ist, gilt: Nahezu alle landbewohnenden Lebewesen leiden Durst, brauchen Wasser – trinken müssen die meisten. Das gilt auch für Insekten. Was aber, wenn die wehrhaften Drohnen staatenbildender Insektenschwärme dabei aufeinandertreffen? Das nun folgende Video zeigt eine Begegnung und liefert in verlangsamten Bildern faszinierende Einblicke in das Verhalten von Ameisen und Hornissen, deren „Wasserloch“ ein Klecks ist.

Entstanden sind die Szenen in Deutschland

Präziser: in der Eifel. Auf seinem YouTube-Kanal „nature tv Lothar Lenz“ hält der Filmer laut Kanalinformationen faszinierende Einblicke in die Natur seiner Heimat fest. Mehr als 36.000 Abonnenten konnte er Stand dieses Artikels mit seinen Videos bereits begeistern. So wie mit diesem Aufeinandertreffen einer ganzen Horde von Ameisen und einiger Hornissen. Womit wir wieder bei dem holprig wirkenden Wasserloch-Vergleich vom Anfang wären.

Denn neben den Ameisen nehmen sich die mächtigen Insekten nun mal wie Elefanten neben besagter Antilopenherde aus. Dass es am Wasser im Sommer zu Gerangel kommt, versteht sich. Bei dem beachtlichen Größenunterschied ist es verblüffend, dass die Ameisen dennoch nicht klein beigeben. Im Gegenteil: Die schwarzgepanzerten Arbeiterinnen versagen den Kolossen in Warntracht trotz deren mächtiger Beißzangen den Respekt und stellen selbst ihre enorme Kraft im Verhältnis zur Körpergröße unter Beweis.

Der Schwarm lässt sich auch von vereinzelten Bissen nicht aus der Ruhe bringen.